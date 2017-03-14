دبي الذكية تطلق مبادرة لتطبيق تكنولوجيا "البلوك تشين" في خدماتها

أعلن مكتب دبي الذكية اليوم إطلاق المبادرة الأولى من نوعها عالميا لتطبيق تكنولوجيا البلوك تشين في الخدمات المقدمة في جميع قطاعات مدينة دبي بهدف تعزيز التجارب الحياتية فيها بالتعاون مع شركة "أي بي إم" كشريك استراتيجي رئيس وشركة "كونسينسس" كمستشار لتكنولوجيا البلوك تشين في المدينة.

تأتي هذه المبادرة تنفيذا لأهداف استراتيجية دبي للبلوك تشين 2020 التي تم الإعلان عنها في شهر أكتوبر 2016 من قبل مؤسسة دبي للمستقبل ومكتب دبي الذكية.

وقالت سعادة الدكتورة عائشة بن بشر مدير عام مكتب دبي الذكية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، إن الجهود التي تم الإعلان عنها اليوم تشكل خطوة هامة تدفعنا إلى الأمام في التزامنا بتنفيذ استراتيجية دبي للبلوك تشين التي أطلقها العام الماضي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وإننا نعمل جاهدين على تحقيق هدفنا المتمثل بتحويل حكومة دبي إلى أول حكومة في العالم تطبق جميع تعاملاتها عبر شبكة البلوك تشين بحلول العام 2020 ".

وأضافت سعادتها إنه من خلال التعاون والتنسيق مع شركتي "أي بي إم" و "كونسينسس" سنعمل على تسريع هذه العملية وتحقيق رؤية دبي الذكية الرامية إلى جعل التجارب الحياتية اليومية في دبي آمنة وسلسة وفعالة وذات قوة تأثير عالية لجميع المقيمين والزوار".

وخلال الأشهر القادمة ستنظم دبي الذكية ورش عمل بالاشتراك مع مؤسسات حكومية وشبه حكومية وخاصة في دبي بهدف تحديد الخدمات التي يمكن تحسينها بفضل تكنولوجيا البلوك تشين وترتيبها وفق الأولوية.

ومن المتوقع أن تسهم ورش العمل في تثقيف المختصين في القطاعين الحكومي والخاص في دبي بشأن تكنولوجيا البلوك تشين وتسليط الضوء على فوائدها التي تنعكس بشكل مباشر على حياة الناس .

وبمجرد إنجاز ورش العمل هذه سيتمكن القطاعان الحكومي والخاص من مد جسور التعاون والتنسيق فيما بينهما لتنفيذ مشاريع بلوك تشين تجريبية خلال العام 2017 .

وستعمل دبي الذكية على تصميم وبناء منصة للبلوك تشين كخدمة تستخدمها الجهات الحكومية في دبي لتنفيذ مشاريع البلوك تشين الأولية الخاصة بها.

وقال سعادة وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية إن هذه الخطوة تهدف لجعل إمارة دبي سباقة و أولى الحكومات في اعتماد تقنية " بلوك تشين " في تعاملاتها.. ونتطلع في دبي الذكية للعمل مع جميع الجهات الحكومية على مدار الأشهر المقبلة لتحديد الخدمات التي ستشملها المرحلة الأولى من تطبيق التقنية وفي الوقت ذاته تجارب العملاء التي يمكن الارتقاء بها باعتماد الـ بلوك تشين.

وأضاف إن تكامل الجهود والتعاون بين مختلف الجهات في الإمارة جوهري لضمان أن يعمل الجميع على تحقيق الخطة الموضوعة والمسار الصحيح الذي يحول دون هدر الجهود والنفقات وتجنب أي ازدواجية في العمل والاستفادة من تنوع الخبرات.

من جانبه قال تكريم التهمي المدير العام لشركة "أي بي إم" في الشرق الأوسط وأفريقيا إن "لدى شركة "أي بي إم" اعتقادا راسخا بأن البلوك تشين ستكون بالنسبة للمعاملات بمثابة الإنترنت بالنسبة للمعلومات" .. مؤكدا أن دبي تنال الريادة في تبني هذه التكنولوجيا التحويلية وتعاوننا اليوم خير دليل على أن الحكومة تثق بحلول البلوك تشين كوسيلة لتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات ذكية.

وقال جوزيف لوبين المدير التنفيذي لشركة "كونسينسس"ومؤسسها: " أثبتت دبي مرة أخرى سرعتها في تحديد الخدمات وتقديمها باعتماد نظام البلوك تشين.. فمن خلال تحليل واختيار وعرض الخدمات الحكومية عبر التشغيل البيني لشبكات البلوك تشين ستسهم دبي الذكية في التخفيف إلى حد كبير من هدر الوقت والجهد والموارد وستسهل التجارة المحلية من خلال تعزيز التفاعل بين الحكومة والمؤسسات التجارية وخدمات المواطنين وستشكل نموذجا تحتذي به حكومات العالم.

وأضاف : " تتشرف شركة "كونسينسس" بتأدية دور المستشار في مجال البلوك تشين إلى جانب شركة "أي بي إم" بصفتها الشريك الاستراتيجي الرئيسي بهدف نقل الخدمات الحكومية والمصرفية وخدمات القطاع الخاص إلى مرحلة جديدة من الكفاءة والفعالية والسهولة".