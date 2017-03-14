"ساب" الألمانية تعلن عن مركز بيانات السحابة الإستثمار الأحدث في دبي

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي مساء اليوم، المقر الجديد لشركة "ساب" الألمانية في مدينة دبي للإنترنت.

وقد استقبل سموه استقبالاً حافلاً لدى وصوله إلى المقر من قبل رئيس الشركة السيد ستيف تزاكاسيس وعضو مجلس الإدارة والرئيس المالي للشركة السيد لوكا موسيتس وأعضاء مجلس الإدارة وأكثر من خمسمائة موظف يعملون في فرع الشركة في دبي؛ الذي يعتبر مركزاً اقليمياً للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واصطحب رئيس الشركة وكبار مسؤوليها سمو ولي عهد دبي في جولة داخل مكاتب وردهات مقر الشركة، حيث شرحوا لسموه دور الشركة في تطوير الابتكار من خلال المركز المعد لذلك؛ والذي يستقبل الطلبة المبدعين وينمي مواهبهم ويشجعهم على الابداع والوصول إلى العالمية كون الشركة متخصصة في البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية والأنظمة الذكية والمنتجات الرقمية لتطوير الأعمال في مختلف القطاعات الصناعية والإدارية والمالية، وفق المكتبب الإعلامي لحكومة دبي.

وشاهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عرضاً لأنشطة الشركة في دبي ودولة الامارات والمنطقة، وشراكتها مع العديد من الجهات الحكومية خاصة هيئة الطرق والمواصلات في دبي واكسبو دبي 2020؛ التي تعتبر من الرعاة الرئيسيين للمعرض الدولي القادم.

واطلع سموه خلال العرض على مشروع مبتكر من الشركة هو مركز بيانات السحابة وهو أحد الاستثمارات الجديدة لشركة ساب في دبي ويعتبر الأحدث والاول من نوعه.

وقد أعرب سموه عن ترحيبه بالشركة في مقرها الجديد الذي يتيح لها التوسع في أنشطتها والخدمات والبرامج التي تقدمها لزبائنها في دولة الامارات والاقليم، مؤكداً لمسؤولي الشركة أنهم محل اهتمام سموه والجهات الحكومية المعنية من أجل تسهيل عملياتها وتوسيع أنشطتها وتوفير جميع وسائل الدعم والمساندة الممكنة لتمكينها من ذلك والاطمئنان على استقرار موظفيها وعائلاتهم في مجتمع الإمارات المتنوع والحاضن لجميع ثقافات دول العالم.

يذكر أن الشركة بدأت أعمالها في دبي والمنطقة منذ عام 2008، وتأسست في بلدها الأم ألمانيا في العام 1972، ويعمل فيها ما يزيد عن ثمانين ألف موظف في مكاتبها وفروعها المنتشرة في ما يزيد عن 130 دولة حول العالم.

رافق سمو ولي عهد دبي خلال الزيارة، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد ابراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة المهندس مطر محمد الطاير، رئيس مجلس المديرين المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات في دبي وسعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وسعادة الدكتورة عائشة بن بشر، المدير العام لمدينة دبي الذكية وسعادة مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجمعات تيكوم للأعمال وعدد من المسؤولين في مدينة دبي للإنترنت.

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