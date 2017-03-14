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تكنولوجيا

دبي: أكبر شبكة سيارات ذاتية التشغيل والقيادة في العالم﻿ لواجهة بلووترز المائية﻿

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 14 مارس 2017
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دبي: أكبر شبكة سيارات ذاتية التشغيل والقيادة في العالم﻿ لواجهة بلووترز المائية﻿
يعمل نظام النقل الجديد والمبتكر بقدرة استيعابية تبلغ 5000 شخص في الساعة لكل وجهة

فازت الشركة الهولندية للتكنولوجيا (توجيتذير) بعقد تصميم نظام المركبات آلية التشغيل والقيادة في دبي، لربط واجهة دبي المائية بلووترز مع شبكة المترو في المدينة.
ويعمل نظام النقل الجديد والمبتكر بقدرة استيعابية تبلغ 5000 شخص في الساعة لكل وجهة، فيما ستجعل عملية ربط هذه المركبات ما بين بلووترز ومحطات المترو في دبي ، هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم وهو ما يعد مثالاً لحلول النقل الآلية مستقبلاً.
وتعد عين دبي ومقرها واجهة بلووترز المائية في دبي، أطول وأكبر عجلة رصد ومشاهدة في العالم، فيما تبعد هذه الواجهة المائية التي ما زالت قيد الإنشاء مسافة 500م أو ما يعادل 1600قدم، عن منطقة (جميرا بيتش ريزيدنس- جي بي آر) الساحلية، ومقابلة للشاطئ بالقرب من مرسى دبي في الإمارات.
كما أن هذه الجزيرة تعد بمثابة منارة مزينة بألوان مذهلة وذات طبيعة خلابة. وتحتوي على منازل مستقلة وشقق سكنية ومحلات بيع بالتجزئة ومطاعم بالإضافة لفندقين، وترتبط بلووترز باليابسة عن طريق أكثر من نظام مواصلات لضمان سهولة الوصول والتنقل من وإلى الجزيرة.  
وبذلك ستنتزع عجلة عين دبي، لقب أطول وأكبر عجلة مشاهدة في العالم، حيث ستكون أطول من عجلة (هاي رولر) والتي يبلغ طولها (167.6م/ 550 قدم) وتم افتتاحها عام 2014 في لاس فيجاس. وستكون أيضا أطول بما مقداره ( 19.5م / 64 قدم) من عجلة نيويورك والتي يبلغ ارتفاعها (190.5م / 625 قدم) والتي من المخطط أن تبنى في جزيرة ستاتن.
وعند الإنتهاء منها ستكون عين دبي قادرة على حمل 1400 شخص في مركباتها الثمانية والأربعين، مما يتيح لمستخدميها فرصة مشاهدة مناظر ولقطات مميزة لمرسى دبي ومعالم أخرى مثل برج العرب و جزيرة النخلة ويرج خليفة، مشكلةً بذلك منطقة ترفيهية مثيرة.

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