جمارك رأس الخيمة تحدث أنظمة فحص الأحشاء للمسافرين

انتهت دائرة الجمارك برأس الخيمة من تحديث أجهزة كشف أحشاء المسافرين في كل من منفذ الدارة الحدودي ومطار رأس الخيمة الدولي بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.6 مليون درهم.

وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة المفتشين على تقديم أعلى معايير أمن المنافذ الجمركية وتحقيق الأهداف المتعلقة بحماية إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أكد سعادة الدكتور محمد عبد الله المحرزي أن الدائرة تواكب المستجدات التكنولوجية المتعلقة بأجهزة ومنظومات التفتيش الجمركي المستخدمة في عمليات التفتيش والمعاينة الجمركية والتي من شأنها أن تختصر وقت عملائها، مشيرا إلى أن الدائرة تعمل على تجويد عملياتها والعمل بتنسيق تام مع مختلف الجهات المختصة والشركاء الاستراتيجيين والشركات الموردة لأجهزة التفتيش الحديثة والمتطورة التي تساعد الدائرة في مكافحة التهريب.





ولفت مدير عام دائرة الجمارك إلى أن الدائرة وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تواصل البحث والاستثمار في أجهزة التفتيش ذات التكنولوجيا المتقدمة حيث أجرت الدائرة خلال العام الماضي تقييما للعديد من أنظمة التفتيش التي تسهم في جودة أعمال الدائرة وتحقق رؤيتها ورسالتها القائمتين على أمن وحماية المجتمع وتيسير التجارة بالإمارة.

ونوه المحرزي إلى وجود خطط تدريبية شاملة لموظفيها على كيفية التعامل مع هذه الأجهزة والمنظومات تشمل دورات تنشيطية تقدم عبر الجهات المختصة أو الشركات الموردة لأجهزة التفتيش عند حاجة المفتشين إلى ذلك فضلا عن برامج وعقود الصيانة الشاملة التي تغطي هذه الأجهزة.