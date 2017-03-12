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تكنولوجيا

"مبادلة" الإماراتية و"لوكهيد مارتن" تنظمان مسابقة حول تصميم لطائرة بدون طيار

أريبيان بزنس
الأحد، 12 مارس 2017
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"مبادلة" الإماراتية و"لوكهيد مارتن" تنظمان مسابقة حول تصميم لطائرة بدون طيار

دعت شركتا المبادلة للتنمية "مبادلة" و"لوكهيد مارتن" اليوم الشباب الإماراتي للمشاركة في مسابقة لتصميم الطائرة لأنظمة الطيران من دون طيار والتي تستمر عاما.

 

 يشارك في المسابقة التي تأتي بالشراكة بين "لوكهيد مارتن" " الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز"LMT " وقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية في "مبادلة"، طلاب من جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتصميم وتطوير ودمج الحمولة مع نظام " INDAGO " للطيران من دون طيار من "لوكهيد مارتن" مع قدرة تحمل عالية وخيارات حمولة وبرنامج حاسوبي متقدم للمراقبة الأرضية.

 

 

ومن المنتظر أن تقدم الفرق المشاركة من طلاب الجامعات في دولة الإمارات أفكارها ليتم اختيار بعضها للمشاركة في المسابقة على أن يقوم مهندسو "لوكهيد مارتن" بإرشاد الفرق خلال مراحل التصميم وتنفيذ النماذج الأولية، وفق وكالة أنباء الإمارات

 

 

وسيتمكن الطلاب من العمل بأيديهم والممارسة العملية لتطبيقات الهندسة الفيزيائية والتقنية.وفي نهاية البرنامج الذي يمتد عاما سيتمكن الطلاب من دمج واختبار حمولة نماذجهم الأولية عمليا في عرض حي والاحتفاظ بحقول الملكية للحمولة.

 

 

وخلال الإعلان عن المسابقة ودعوة المشاركين قال روبرت هاوارد الرئيس التنفيذي لشركة "لوكهيد مارتن" في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يسعدنا في "لوكهيد مارتن" إعطاء الفرصة للطلبة من مواطني دولة الإمارات للمشاركة في أنشطة تزودهم بالمهارات اللازمة لتحقيق التفوق في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بهدف المساهمة في بناء مستقبل مستدام".

 

 

وأضاف إنه من المهم أن يدعم رواد الصناعة الجيل القادم ويزودوهم بالفرص اللازمة لمعرفة الأنظمة غير المأهولة وتطوير مهاراتهم في هذا المجال التقني الهام ونؤمن في "لوكهيد مارتن" أن التدريب العملي الذي سيتلقاه المشاركون في هذه المنافسة، سيمكنهم من ريادة الابتكار والنمو المستدام في دولة الإمارات لعقود قادمة".

 

 

 

 

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