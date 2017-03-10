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تكنولوجيا

زين السعودية تفوز بالمشروع الأول للنطاق العريض عالي السرعة

أريبيان بزنس
الجمعة، 10 مارس 2017
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زين السعودية تفوز بالمشروع الأول للنطاق العريض عالي السرعة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أمس الخميس عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على ترسية المشروع الأول للنطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة للمناطق النائية في المملكة على شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) ثالث أكبر شركة لاتصالات المحمول في المملكة من حيث الإيرادات والمملوكة بنسبة 37 بالمئة لزين الكويتية.

 

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن ذلك بعد طرح المشروع للمنافسة بين الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الاتصالات.

 

وقال عبدالعزيز الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إن هذا المشروع يتضمن توفير خدمات النطاق العريض عالي السرعة للمراكز، والقرى، والهجر النائية بمختلف مناطق المملكة من خلال تحفيز الاستثمار في البنى التحتية، وزيادة نسبة تغطية شبكات النطاق العريض اللاسلكية حتى نسبة 70 بالمئة من المساكن في المناطق النائية بنهاية العام 2020.

 

وأوضح "الرويس" أن هذا المشروع يستهدف توفير الخدمة لأكثر من 140 ألف مواطن ومقيم في (المراكز، والقرى، والهجر) التابعة لـ (13) محافظة تشمل (المجمعة ورماح) بمنطقة الرياض، و(الخفجي وحفر الباطن وقريه العليا) بالمنطقة الشرقية، وكذلك (القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل) بمنطقة الجوف، بالإضافة إلى (العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر) بمنطقة الحدود الشمالية.

 

وأضاف أن هذا المشروع يعد المرحلة الأولى ضمن خطة التوسع في نشر خدمات النطاق العريض في جميع أنحاء المملكة.

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