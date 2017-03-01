يوتيوب سيطلق خدمة بث مباشر للشبكات الأمريكية الأربع الرئيسية

لوس أنجليس (رويترز) - قالت الرئيسة التنفيذية ليوتيوب سوزان وجيسكي يوم الثلاثاء إن شركة ألفابت المالكة للموقع ستطلق خدمة للبث التلفزيوني المباشر باسم تلفزيون يوتيوب - YouTube TV- في الأشهر القليلة القادمة تتيح رؤية شبكات البث الأمريكية الأربع الرئيسية بالإضافة إلى قنوات مدفوعة الاشتراك مقدما.
وأضافت وجيسكي أن تكلفة الخدمة التي ستحمل اسم (يوتيوب تي.في) ستكون 35 دولارا شهريا.
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