يوتيوب سيطلق خدمة بث مباشر للشبكات الأمريكية الأربع الرئيسية

لوس أنجليس (رويترز) - قالت الرئيسة التنفيذية ليوتيوب سوزان وجيسكي يوم الثلاثاء إن شركة ألفابت المالكة للموقع ستطلق خدمة للبث التلفزيوني المباشر باسم تلفزيون يوتيوب - YouTube TV- في الأشهر القليلة القادمة تتيح رؤية شبكات البث الأمريكية الأربع الرئيسية بالإضافة إلى قنوات مدفوعة الاشتراك مقدما.

وأضافت وجيسكي أن تكلفة الخدمة التي ستحمل اسم (يوتيوب تي.في) ستكون 35 دولارا شهريا.