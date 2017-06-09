اتحاد عذيب للاتصالات السعودية تحصل على ترددات إضافية بـ2.1 مليار

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات السعودية (GO جو) أنها استلمت أمس الخميس إشعاراً من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يتضمن فوزها في المزاد الخاص بالترددات الذي نظمته وأشرفت عليه الهيئة في النطاقين 700 و1800 ميجاهيرتز بقيمة 2.065 مليار ريال (551 مليون دولار).
وقالت شركة اتحاد عذيب في بيان على موقع "تداول" إنها "استلمت صباح اليوم الخميس 13/09/1438هـ الموافق 08/06/2017 إشعاراً من قبل هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات المؤرخ في 12 رمضان 1438 هـ الموافق 7 يونيو/حزيران 2017، بفوزها في المزاد الخاص بالترددات الذي نظمته وأشرفت عليه الهيئة في النطاقين (700) و(1800) ميجاهيرتز بما يجعلها مؤهلة للحصول على هذه الترددات عند استكمال المتطلبات التنظيمية".
وأضافت "وسوف تحصل الشركة بموجبه على ترددات راديوية بعرض ( 2X10 ) في النطاق (700) ميجاهيرتز الذي يعتبر من أكثر النطاقات فعالية نظراً لخصائصه المتميزة في التغطية مقارنة بالنطاقات الأخرى كما ستحصل على ترددات راديوية بعرض (2X10) في النطاق (1800) ميجاهيرتز، وذلك لمدة 15 عاماً تبدأ من 2018/1/1، وبقيمة إجمالية تبلغ 2,065 مليون ريال يدفع منها 30% (حوالي 619 مليون ريال) خلال عام 2017 والباقي يدفع خلال 10 سنوات على دفعات متساوية. وسيتم تمويل العملية عن طريق التسهيلات التمويلية التي سيتم توفيرها لاحقاً".
وأضافت "سيكون هذا الطيف الترددي الإضافي متاحاً من بداية العام 2018 بعد استيفاء الشركة لإجراءات منح رخص استخدام الترددات".
وتملك شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) حصة قدرها 15 بالمئة في اتحاد عذيب التي بدأت العمليات التجارية في 2010 وتتنافس مع شركة الاتصالات السعودية -التي تسيطر عليها الدولة- في تقديم خدمة الهاتف الثابت ومع المشغلين الآخرين في المملكة وهما اتحاد اتصالات (موبايلي) -ثاني أكبر مشغل للاتصالات في المملكة-، وشركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) -ثالث أكبر مشغل للاتصالات في المملكة- في تقديم خدمات البيانات.
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