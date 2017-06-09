اتحاد عذيب للاتصالات السعودية تحصل على ترددات إضافية بـ2.1 مليار

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات السعودية (GO جو) أنها استلمت أمس الخميس إشعاراً من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يتضمن فوزها في المزاد الخاص بالترددات الذي نظمته وأشرفت عليه الهيئة في النطاقين 700 و1800 ميجاهيرتز بقيمة 2.065 مليار ريال (551 مليون دولار).

وقالت شركة اتحاد عذيب في بيان على موقع "تداول" إنها "استلمت صباح اليوم الخميس 13/09/1438هـ الموافق 08/06/2017 إشعاراً من قبل هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات المؤرخ في 12 رمضان 1438 هـ الموافق 7 يونيو/حزيران 2017، بفوزها في المزاد الخاص بالترددات الذي نظمته وأشرفت عليه الهيئة في النطاقين (700) و(1800) ميجاهيرتز بما يجعلها مؤهلة للحصول على هذه الترددات عند استكمال المتطلبات التنظيمية".