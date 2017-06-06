كيف كشفت ورقة مطبوعة عميلة استخبارات سربت تحقيقات أمريكية﻿

ساهمت ورقة مطبوعة بالكشف عن عميلة استخبارات سربت للصحافة تحقيقات أمريكية سرية حول اختراق أنظمة التصويت ودور روسيا المحتمل فيه. وتمكنت الإف بي أي من القبض على المتعاقدة رياليتي وينر بعد أن حللت ورقة بطريقة تكشف الطابعة التي استخدمت لطباعتها وتبين أنها تعود لمكتب وكالة الأمن القومي في جورجيا،إذ يمكن تحليل أي ورقة مطبوعة لكشف نقاط صغيرة جدا تحدد تاريخ ووقت طباعتها مع الرقم التسلسلي للطابعة.

وكان صحافي "متعاون" مع الإف بي آي قد أرسل صورة للوثيقة التي أرسلتها رياليتي له، ليتم تحليلها وكشف الطابعة التي استخدمتها رياليتي وأدت للكشف عن هويتها واعتقالها واتهامها بالمسؤولية عن تسريب الوثيقة.

ومثلت الفتاة التي تبلغ من العمر 25 عاما، أمام محكمة أمس في أغوستا بولاية جورجيا الأمريكية لتواجه تهما بسرقة وثائق سرية من منشأة حكومية وإرسالها للإعلام بحسب وزارة العدل الأمريكية.

ويزعم الادعاء أن رياليتي قامت الشهر الماضي خلال عملها مع شركة أمنية - Pluribus International Corporation - متعاقدة وكالة الأمن القومي ، وطبعت وثيقة سرية للوكالة وتضم فيها تفاصيل اختراق روسيا لشركة أنظمة التصويت في فلوريدا قبيل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر الماضي قبل أن ترسلها لصحافي، علما أن موقع ذا إنترسبت - The Intercept - نشر تفاصيل التحقيقات المذكورة في الوثيقة. وتواجه الشابة عقوبة السجن لعشر سنوات في حال إدانتها فيما أعلن موقع ويكيليكس عن جائزة من 10 آلاف دولا لمن يكشف هوية صحافي ذات إنترسيبت الذي وشى بالفتاة!