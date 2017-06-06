أبل تكشف عن باقة جديدة من المنتجات ضمنها مكبر صوت منزلي بالذكاء الاصنطناعي

كشفت أبل أمس عن باقة جديدة من المنتجات ضمنها مكبر صوت منزلي هوم بود -HomePod- بالذكاء الاصنطناعي للموسيقى والترفيه فضلا عن مهام المساعد الرقمي الذكي من خلال أداة سيري.

يمنح مكبر الصوت اللاسلكي الجديد للمنزل ، جودة صوت عالية باستخدام إمكانيات تمييز المكان للتعرف على موقعه في الغرفة ومن ثم ضبط الصوت تلقائياً.

صُمم جهاز HomePod ليعمل مع اشتراك Apple Music بحيث تتمكن من الوصول إلى 40 مليون أغنية، كما أنه قادر على معرفة أدق تفاصيل التفضيلات الموسيقية والذوق الشخصي ويساعد المستخدمين على اكتشاف الموسيقى الجديدة. يتميز HomePod بمكبر صوت من تصميم Apple من أجل مستوى باس أعمق وأنقى، علاوة على مجموعة مخصصة من سبعة مكبرات صوت (tweeters) و6 مايكروفونات في الأعلى، لتشكل حزم صوتية نقية عالية التردد مع إمكانية التحكم في الاتجاهات وتكنولوجيا قوية صُممت خصيصاً لتحتفظ بثراء التسجيلات الأصلية وتحقق الغرض المقصود منها. يتوفر HomePod ابتداءً من ديسمبر، في بادئ الأمر في أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بسعر يقارب 350 دولار.

قال فيليب شيلر، نائب مدير التسويق العالمي في Apple "لقد أعادت Apple ابتكار الموسيقى المحمولة مع iPod والآن يقدم HomePod أسلوباً جديداً للاستمتاع بالموسيقى لاسلكياً في أي مكان في المنزل، حيث إنه يضم تكنولوجيا قوية لمكبرات الصوت، علاوة على ذكاء Siri والوصول لاسلكياً إلى مكتبة Apple Music بالكامل للاستماع إليها من خلال مكبر صوت جميل لا يتجاوز طوله 7 بوصات، وبإمكانه أن يسيطر بصوته على أي غرفة من خلال موسيقى خالية من أي تشويه ومساعد تجده معك في كل أنحاء المنزل."

صُمم HomePod ليستخدم بالتحكم الصوتي من خلال مجموعة من ستة ميكروفونات ليتسنى للمستخدمين التفاعل معه من أي مكان في الغرفة حتى أثناء تشغيل الموسيقى الصاخبة. فحينما تقول "يا Siri، أحب هذه الأغنية"، تجد HomePod وApple Music قد تحّولا إلى عازفك الموسيقى الأفضل، حيث يكتشفان تفضيلاتك من بين مئات الأنواع والأصناف من الموسيقى، الموجودة ضمن عشرات الآلاف من قوائم التشغيل، ومن ثم تتم مشاركة هذه التفضيلات عبر جميع الأجهزة. كما يمكن أن يتعامل Siri مع عمليات البحث المتقدم داخل مكتبة الموسيقى، وبذلك يمكن للمستخدمين طرح أسئلة مثل "يا Siri، من هو الطبال في هذه الأغنية؟" أو إنشاء قائمة تشغيل مع الآخرين داخل المنزل. يعمل كلٌ من HomePod وApple Music وSiri لتقديم أفضل تجربة موسيقية في المنزل تتدفق بكل سلاسة ومن دون إزعاج الإعلانات إلى HomePod.

كما أن HomePod يعتبر مساعداً منزلياً يمكنك من خلاله إرسال الرسائل والحصول على تحديثات بشأن الأخبار والرياضة والطقس، وكذلك التحكم في أجهزة المنزل الذكية بكل بساطة، فليس عليك إلا أن تطلب من Siri تشغيل الإضاءة أو إغلاق الستائر أو تنشيط مشهدٍ ما. وعندما تكون بعيداً عن المنزل، يكون HomePod أفضل مساعد لك للتحكم في منزلك حيث يوفر لك وصولاً عن بعد وأتمتة لمنزلك من خلال app المنزل على iPhone أو iPad.

ابتكاروتكنولوجيامتقدمةفيعالمالصوتيات

يمثل HomePod بطوله الذي لا يتجاوز 7 بوصات نتاج سنوات من الابتكار في الأجهزة والبرامج:

-مكبرصوتمنتصميمأبلمواجهلأعلى، بالإضافة إلى شريحة A8 مخصصة لتستمتع بالتحكم في مستوى الباس من خلال برنامج يعمل بصورة لحظية لضمان الاستمتاع بأعمق وأنقى باس، مع أقل نسبة تشويه؛

-مجموعةمخصصةمنسبعةمكبراتصوتمكونةلحزمصوتية، كل منها له مضخم خاص، لتستمتع بصوت متوازن ونقي، علاوةً على التحكم في الاتجاهات بكل دقة عبر مجموعة من أشكال وأحجام الحزم الصوتية،

-شريحةA8منتصميمAppleهي العقل الذي يدير هذا الابتكار المتقدم في عالم الصوتيات،

-تكنولوجياالاستشعارالتلقائيللغرفةتسمح لجهاز HomePod باكتشاف موقعه في الغرفة، سواءً أكان في زاوية أم على طاولة أم أحد أرفف الكتب، وفي غضون ثوانٍ قليلة، يتم إعداده ليقدم تجربة استماع غامرة من أي موقع،

-مجموعةمنستةميكروفوناتمزودة بتكنولوجيا إلغاء الصدى تمكِّن Siri من فهم الأشخاص، سواءً أكانوا قريبين من الجهاز أم بعيدين عنه داخل الغرفة، حتى أثناء تشغيل الموسيقى الصاخبة،

-شكلSiriالموجييظهر في الأعلى للإشارة إلى إذا ما كان Siri قيد العمل، كما أن أزرار التحكم المدمجة التي تعمل باللمس تسمح لك بالتنقل بكل سلاسة،

-اكتشافوتوازنتلقائيللسماعتين باستخدام الصوت المباشر والصوت المنعكس للاستمتاع بتجربة صوت غامرة ومذهلة لاسلكياً،

-إعدادفيغايةالسهولةبمستوى بساطة إعداد AirPods - ما عليك إلا استخدام iPhone بجوار HomePod وسيكون جاهزاً لبدء تشغيل الموسيقى في ثوانٍ معدودة.

يعد الأمن والخصوصية من أهم ما يميز تصميم أجهزة Apple وبرامجها وخدماتها. مع HomePad، لا يتم إرسال أي معلومات إلى سرفرات Apple إلا بعد التعرف على "يا Siri" على الجهاز، وتكون المعلومات مشفرة وتُرسل باستخدام معرف Siri مجهول.

الأسعاروالتوفر

سيكون HomePod متوفراً بسعر 349$ باللونين الأبيض والرمادي الفلكي في شهر ديسمبر، على أن ينحصر توفره في بادئ الأمر على أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.* HomePod متوافق مع iPhone 5s وما بعده من الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 11.

سيتم الإعلان عن السعر في أستراليا والمملكة المتحدة لاحقاً هذا العام.

أحدثت Apple ثورة في التكنولوجيا الشخصية عندما أصدرت أجهزة Macintosh في عام 1984. واليوم، تقود Apple عالم الابتكار مع iPhone، وiPad، وMac، وApple Watch، وApple TV. كما توفر منصات Apple البرمجية الأربع - iOS، وmacOS، وwatchOS، وtvOS - تجربة سلسة في استخدام جميع أجهزة Apple، وتُمكن الناس من استخدام خدمات رائدة مثل App Store، وApple Music، وApple Pay، وiCloud. يلتزم 100,000 موظف في Apple بصناعة أفضل المنتجات على وجه الأرض، وترك العالم في حالة أفضل مما وجدناه عليه.