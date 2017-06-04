صورة فضائية عالية الدقة للحرم المكي الشريف﻿ من القمر الاصطناعي دبي سات﻿ 2

إلتقط القمر الاصطناعي "دبي سات-2"، الذي يملكه ويديره "مركز محمد بن راشد للفضاء"، صورة فضائية واضحة وعالية الدقة (1 متر) للحرم المكي الشريف في مكة المكرّمة في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن "دبي سات-2" يتسم بأهمية استراتيجية، فهو مزوّد بنظام الدفع الذي يتيح له إمكانية التحكم بارتفاعه عن سطح الأرض وتعديل مساره بصورة أوتوماتيكية في حال حدوث أي انحراف عن المدار الفضائي وذلك من خلال أوامر محفوظة مسبقا في غرفة التحكم.

ويتميز القمر الصناعي الجديد بتكنولوجيا مبتكرة تساعد في تعزيز التحكم بالدوران وزيادة السرعة بنسبة 300% مقارنةً بـ ''دبي سات-1".

وقام فريق العمل بفتح ألواح الطاقة الشمسية الخاصة بـ "دبي سات-2" التي تعتبر المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل أجهزة التكنولوجيا خلال فترة التواجد في الفضاء الخارجي والتي تمتد إلى خمس سنوات من تاريخ الإطلاق. ويبلغ زمن دورة القمر حول الأرض 96 دقيقة، وسوف يقضي 60% من وقت دورانه وهو معرّض لأشعّة الشمس.

وكان "مركز محمد بن راشد للفضاء" قد أطلق القمر الاصطناعي للإستشعار عن بُعد، "دبي سات-2"، الى الفضاء الخارجي في عام 2013 ويلتقط القمر صور فضائية عالية الجودة تستخدم للتخطيط المدني، رصد التغيرات البيئية، رسم الخرائط، إدارة الكوارث، وغيرها.