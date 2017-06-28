Arabian business
تكنولوجيا

اعتماد "سوق دوت كوم" في مبادرة الحماية الرقمية الخاصة باقتصادية دبي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 28 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
اعتماد "سوق دوت كوم" في مبادرة الحماية الرقمية الخاصة باقتصادية دبي

أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي و"سوق دوت كوم" - أكبر موقع إلكتروني للتسوق وتجارة التجزئة عبر الإنترنت في الشرق الأوسط - عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف التعاون حول تطبيق مبادرة الحماية الرقمية لحماية حقوق المستهلكين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز ثقة المستهلكين بقطاع التجارة الإلكترونية المتنامي في المنطقة، الأمر الذي سيجعل من "سوق دوت كوم" أول موقع تجارة إلكتروني معتمد في مبادرة الحماية الرقمية الخاصة باقتصادية دبي.

وحددت مذكرة التفاهم مجالات معينة يقدم فيها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك الإرشاد والتوجيه لموقع "سوق دوت كوم" بحيث تشمل تبادل أفضل الممارسات وتقديم التدريب لموظفي الموقع حول آليات حل شكاوى المستهلكين، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وتعتبر هذه الخطوة الأحدث ضمن سلسلة إجراءات اعتمدها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية في دبي وتعزيز الرقابة والالتزام التجاري وتبني أفضل الممارسات العالمية بين المؤسسات التجارية الإلكترونية أو التقليدية.

ويلتزم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بتأدية دور فعال لتعزيز النمو المستمر لقطاع التجزئة في دبي وضمان التزامه بالقوانين التجارية وتعزيز مبادئ الشفافية والتنظيم بالتزامن مع ذلك النمو.. كما تعاون القطاع عن كثب مع "سوق دوت كوم" لسنوات عديدة بهدف حماية حقوق المستهلك في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي الالتزام بدعم تحول دبي إلى اقتصاد مبتكر وقائم على الخدمات بهدف تعزيز وإثراء بيئة الأعمال فيها وتسريع مستويات الإنتاجية والنمو وذلك انسجاما مع مضامين الأجندة الاقتصادية للإمارة.

ونوه إلى أن مبادرة "الحماية الرقمية" تساعد على ترخيص مواقع التجارة الإلكترونية بما يتماشى مع قانون وسياسات حماية المستهلك الخاصة بنا تركز على تدريبهم على الالتزام بقانون حماية المستهلك والقوانين التجارية.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع "سوق دوت كوم" في هذه المبادرة الرامية إلى توفير تجارب أفضل للعملاء وتعزيز حماية المستهلك وضمان استجابة أسرع لقضايا العملاء فضلا عن ضمان إنفاذ قوانين التجارة الإلكترونية.

بدوره قال رونالدو مشحور الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لموقع "سوق دوت كوم" إن ثقة عملائنا تعد إحدى أهم الأولويات، مضيفا أن تعاوننا بشكل وثيق مع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لسنوات عديدة يهدف لوضع معايير قياسية لخدماتنا وسياساتنا المعتمدة وأية قوانين سارية تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال إننا ندرك الحاجة الماسة إلى مواصلة التطور وتعزيز تجارب التجارة الإلكترونية حيث إن الشرق الأوسط اصبح له دور أساسي متزايد في قطاع التجارة الإلكترونية العالمي وتنامي توقعات مستهلكينا المتصلين بشبكة الإنترنت، فيما يمثل تعاوننا مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خطوة هامة في هذا الاتجاه تساعدنا على تعزيز ثقة المستهلكين وتشجيع تجارب التسوق الإلكتروني في المنطقة.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

"دبي للعقارات" تتعاون مع "سوق دوت كوم" و"ريلوبيديا" للوصول إلى محفظتها

ما الذي ستجلبه آمازون بعد استحواذها على سوق دوت كوم، وهل سيتشابه مصيرها مع ياهو ومكتوب؟

اقتصادية دبي تتبنى "نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات" لتقييم المنشآت التجارية

"تويتر انك" تقيد علاماتها التجارية في "اقتصادية دبي" لحماية حقوق ملكيتها الفكرية

تعليقات

المزيد في تكنولوجيا

الإمارات: نصائح الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لمواجهة فيروس الفدية Petya

فيروس فدية جديد يضرب مؤسسات وشركات حول العالم

"اتصالات" الإمارات تحذر من مخاطر التحديث الجديد لنظام "سناب شات"

بلاكبيري: ادخال تحسينات أمنية لتعزيز مؤسسة الأشياء﻿

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الإمارات: تراجع أسعار الوقـود للشهر الثالث على التوالي

شركة برازيلية تشتري "ذي بودي شوب" بمليار يورو

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »