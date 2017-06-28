اعتماد "سوق دوت كوم" في مبادرة الحماية الرقمية الخاصة باقتصادية دبي

أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي و"سوق دوت كوم" - أكبر موقع إلكتروني للتسوق وتجارة التجزئة عبر الإنترنت في الشرق الأوسط - عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف التعاون حول تطبيق مبادرة الحماية الرقمية لحماية حقوق المستهلكين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز ثقة المستهلكين بقطاع التجارة الإلكترونية المتنامي في المنطقة، الأمر الذي سيجعل من "سوق دوت كوم" أول موقع تجارة إلكتروني معتمد في مبادرة الحماية الرقمية الخاصة باقتصادية دبي.

وحددت مذكرة التفاهم مجالات معينة يقدم فيها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك الإرشاد والتوجيه لموقع "سوق دوت كوم" بحيث تشمل تبادل أفضل الممارسات وتقديم التدريب لموظفي الموقع حول آليات حل شكاوى المستهلكين، حسب وكالة أنباء الإمارات.