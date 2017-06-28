الإمارات: نصائح الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لمواجهة فيروس الفدية Petya

تنصح الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بأخذ الحذر من النسخة المطورة من فيروس الفدية Petya الذي بدء في الانتشار بدءا من يوم امس الثلاثاء وأصاب الاف الأجهزة والخوادم في مختلف أنحاء العالم.

حيث أدى الخرق إلى تعطيل، وتشفير، وقفل أجهزة الكمبيوتر بحيث لا يتمكن المستخدمون من الوصول إلى الأجهزة الخاصة بهم دون دفع مبلغ من المال بعملة البيتكوين.

وذلك بعد أن قامت مجموعة من المخترقين بتطوير نسخة جديدة من فيروس الفدية "petya" مستغلين نفس الثغرة التي كانت موجودة في أنظمة تشغيل windows وهي ExyernalBlue الموجودة في بروتوكول SMBv1