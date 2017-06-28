فيروس فدية جديد يضرب مؤسسات وشركات حول العالم

بدأت برمجية الفدية بيتيا (Petya) يوم أمس التأثير على عدة مؤسسات، منها جهات حكومية ومنها مؤسسات أخرى ذات وظائف حساسة، وقد انتشرت هذه البرمجية بصورة مشابهة لهجمات WanaCry التي اجتاحت العالم في شهر مايو بحسب بيان صحفي أصدرته بالو ألتو نتوركس.

لكن شركة كاسبرسكي أوضحت أن الفيروس الجديد هو نوع مشتق من فيروس بيتايا #Petya ويلقب باسم قريب ينفي انه بيتايا أي NotPetya بحسب ما نقلته صحيفة الغارديان.

وأعلنت أكبر شركة إعلانات في العالم - وهي WPP- عن إصابة أنظمتها بفيروس فدية يعطل أنظمتها ويبدو أن فروعها في الشرق الأوسط تأثرت أيضا بالأعطال.

