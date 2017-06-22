هل عادت مكالمات الفيديو والصوت في واتس أب في الإمارات؟

أشار العديد من المشتركين بخدمة واتس اب عن عودة مكالمات الفيديو والصوت بعد أن كانت محجوبة.

وتصدر وسم #مكالمات_الواتساب_في_الامارات التغريدات الاكثر تداولات على تويتر في دبي، فيما يحاول محرر أريبيان بزنس التواصل مع شركات الاتصالات حول ذلك وسينشر الرد بمجرد وصوله.

وبعد محاولات اتصال عديدة تبين أن اتصال الفيديو الهاتف متاح في الإمارات فقط.

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