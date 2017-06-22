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تكنولوجيا

هل عادت مكالمات الفيديو والصوت في واتس أب في الإمارات؟

أريبيان بزنس
الخميس، 22 يونيو 2017
هل عادت مكالمات الفيديو والصوت في واتس أب في الإمارات؟

أشار العديد من المشتركين بخدمة واتس اب عن عودة مكالمات الفيديو والصوت بعد أن كانت محجوبة.

وتصدر وسم #مكالمات_الواتساب_في_الامارات التغريدات الاكثر تداولات على تويتر في دبي، فيما يحاول محرر أريبيان بزنس التواصل مع شركات الاتصالات حول ذلك وسينشر الرد بمجرد وصوله.

وبعد محاولات اتصال عديدة تبين أن اتصال الفيديو الهاتف متاح في الإمارات فقط.

 

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