إطلاق منشأة متخصصة للطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات

أطلقت مختبرات إيمنسا للتكنولوجيا، أول منشأة متخصصة للطباعة الثلاثية في الإمارات وذلك تماشيًا مع «استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد».

وتضم المنشأة أكثر من 8 أنظمة للطباعة ثلاثية الأبعاد، وتوفر أكثر من 30 مادة للإنتاج، وتم تجهيزها لبناء وتصنيع قطع الغيار والمكونات والنماذج الأولية بجودة عالية للعملاء في طيف متنوع من الصناعات، باستخدام مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة، بما في ذلك تسخين الليزر الانتقائي، والطباعة الحجرية «ستيروليثوغرافي» والتشكيل بالبثق، ونفث المواد.

ووفقا لصحيفة البيان، يقيم مهندسو إيمنسا المتخصصون في الطباعة ثلاثية الأبعاد، علاقات تعاون وثيقة مع الشركاء، من أجل تطوير أعمالهم والتوصل إلى حلول لمشاكلهم الصناعية الأكثر تعقيدًا، وذلك من خلال توفير التصاميم الرقمية والميكانيكية المتكاملة وحلول التصنيع المتعددة للمواد. وتقدم الشركة أيضًا الاستشارات الكاملة حول دمج الطباعة ثلاثية الأبعاد في عمليات التصنيع.