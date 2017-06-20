إطلاق منشأة متخصصة للطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات

أطلقت مختبرات إيمنسا للتكنولوجيا، أول منشأة متخصصة للطباعة الثلاثية في الإمارات وذلك تماشيًا مع «استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد».
وتضم المنشأة أكثر من 8 أنظمة للطباعة ثلاثية الأبعاد، وتوفر أكثر من 30 مادة للإنتاج، وتم تجهيزها لبناء وتصنيع قطع الغيار والمكونات والنماذج الأولية بجودة عالية للعملاء في طيف متنوع من الصناعات، باستخدام مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة، بما في ذلك تسخين الليزر الانتقائي، والطباعة الحجرية «ستيروليثوغرافي» والتشكيل بالبثق، ونفث المواد.
ووفقا لصحيفة البيان، يقيم مهندسو إيمنسا المتخصصون في الطباعة ثلاثية الأبعاد، علاقات تعاون وثيقة مع الشركاء، من أجل تطوير أعمالهم والتوصل إلى حلول لمشاكلهم الصناعية الأكثر تعقيدًا، وذلك من خلال توفير التصاميم الرقمية والميكانيكية المتكاملة وحلول التصنيع المتعددة للمواد. وتقدم الشركة أيضًا الاستشارات الكاملة حول دمج الطباعة ثلاثية الأبعاد في عمليات التصنيع.
وقال فهمي الشوا، الرئيس التنفيذي لمختبرات إيمنسا للتكنولوجيا: «هناك فرص كبيرة للشركات في الإمارات لتبني الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يضمن لها تعزيز كفاءتها وقدرتها على المنافسة. ومن جانبنا ينصب تركيزنا على توفير حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد بمستوى عالمي وبطرق قابلة للاستمرار.
وتأسست إيمنسا في 2016 بهدف تقديم حلول شاملة خاصة في المجالات التي تعمل الطباعة ثلاثية الأبعاد على إضافة قيمة لها. وتبدي الشركة أيضًا التزامًا إزاء البحث وتطوير تقنيات الطباعة، كما أنشأت تقنيات خاصة بها لتصنيع وإنتاج أشياء يتعذر التوصل إليها من دون الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وأضاف إننا نثق تمامًا بالقدرات الاستثنائية التي تتمتع بها الطباعة ثلاثية الأبعاد ومزاياها العديدة في جميع مجالات الأعمال، خاصة أنها تساعد على خفض التكاليف ووضع تعريف جديد للإنتاجية والابتكار في مجال الوقود.
ويسرنا تقديم كافة أشكال الدعم الممكن لاستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، ونحن واثقون من أن هذا المجال يمثل الخطوة الكبيرة التالية في عالم الصناعة، لأن هذه التكنولوجيا ستدعم حتمًا بزوغ فجر حقبة جديدة من الابتكار، من خلال الانفتاح على عالم شاسع من الاحتمالات الجديدة».المزيد من أخبار الإمارات
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