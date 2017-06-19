واي فاي بسرعات أعلى مجاناً لمدة 7 أيام للمستخدمين بالإمارات

أعلنت واي فاي الإمارات عن توفير خدمة الاتصال اللاسلكي “واي فاي” بسرعات أعلى مجاناً لمدة سبعة أيام عبر أكثر من 400 موقع على امتداد دولة الإمارات، وذلك تماشياً مع احتفالات اليوم العالمي لخدمة واي فاي الذي يصادف 20 يونيو.

وستقوم واي فاي الإمارات بمضاعفة سرعة الإنترنت بنحو عشر مرات لمدة أسبوع كامل حتى بدء عيد الفطر في 27 يونيو، وفقا لموقع صحيفة مينا هيرالد الإلكتروني.

وتعليقاً على المبادرة، قال جهاد طيارة نائب الرئيس لتطوير الأعمال والشراكات في دو : “دعماً منا لمبادرة عام الخير وسعياً نحو تحقيق رؤية المدينة الذكية، يسعدنا أن نعلن لسكان دولة الإمارات مواصلتنا العمل على تعزيز سعادتهم من خلال تزويدهم بخدمة واي فاي مجانية لمدة أسبوع تماشياً مع احتفالات اليوم العالمي لخدمة واي فاي وعيد الفطر. وسيتمكن المستخدمون في دولة الإمارات من الاستمتاع بخدمات اتصال لاسلكية عالية السرعة لمدة أسبوع كامل وتعزيز تواصلهم ومشاركة لحظاتهم المميزة عبر الإنترنت مع أحبائهم وأصدقائهم.