واي فاي بسرعات أعلى مجاناً لمدة 7 أيام للمستخدمين بالإمارات

أعلنت واي فاي الإمارات عن توفير خدمة الاتصال اللاسلكي “واي فاي” بسرعات أعلى مجاناً لمدة سبعة أيام عبر أكثر من 400 موقع على امتداد دولة الإمارات، وذلك تماشياً مع احتفالات اليوم العالمي لخدمة واي فاي الذي يصادف 20 يونيو.
وستقوم واي فاي الإمارات بمضاعفة سرعة الإنترنت بنحو عشر مرات لمدة أسبوع كامل حتى بدء عيد الفطر في 27 يونيو، وفقا لموقع صحيفة مينا هيرالد الإلكتروني.
وتعليقاً على المبادرة، قال جهاد طيارة نائب الرئيس لتطوير الأعمال والشراكات في دو : “دعماً منا لمبادرة عام الخير وسعياً نحو تحقيق رؤية المدينة الذكية، يسعدنا أن نعلن لسكان دولة الإمارات مواصلتنا العمل على تعزيز سعادتهم من خلال تزويدهم بخدمة واي فاي مجانية لمدة أسبوع تماشياً مع احتفالات اليوم العالمي لخدمة واي فاي وعيد الفطر. وسيتمكن المستخدمون في دولة الإمارات من الاستمتاع بخدمات اتصال لاسلكية عالية السرعة لمدة أسبوع كامل وتعزيز تواصلهم ومشاركة لحظاتهم المميزة عبر الإنترنت مع أحبائهم وأصدقائهم.
وتعد هذه المبادرة خطوة هامة أخرى في سعينا نحو دعم رؤية حكومة دولة الإمارات بالعمل على نشر خدمة واي فاي في جميع المواقع الحيوية في الدولة بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 “.
ومن المتوقع أن تؤمَن خدمة واي فاي الإمارات مزايا الاتصال الشبكي اللاسلكي في أكثر من 400 موقعاً بحلول نهاية العام الجاري عبر شبكتها “@WiFi UAE” الحائزة على العديد من الجوائز.
وتقدم هذه الخدمة خيارين من الاتصال الشبكي للمستخدمين هما واي فاي الإمارات؛ وهي شبكة إنترنت لاسلكي مجانية، وخدمة واي فاي الإمارات الممتازة؛ وهي خدمة مدفوعة تقدم للمستخدمين مزايا تنزيل / تحميل غير محدودة مقابل أسعار مقبولة جداً.
وأسهمت شركة دو في نشر خدمة واي فاي الإمارات في عدد من المواقع الحيوية في الدولة بما في ذلك المواقع التابعة لهيئة الطرق والمواصلات مثل مترو وترام دبي وإعمار بوليفارد في داون تاون دبي إضافة إلى عدد من مراكز التسوق عبر دولة الإمارات بما في ذلك العين مول والنعيم مول والنعيم سيتي سنتر في رأس الخيمة ومارينا مول واللولو مول في أبوظبي بالإضافة إلى دبي مول ووافي مول في دبي، ومركز صحارى في الشارقة، وغيرها من المواقع.
وتوفر هذه الخدمة مزايا نفاذ آمن وسلس إلى جميع المواقع والتطبيقات الحكومية. وسواء أراد المستخدمون الاشتراك بخدمة واي فاي الإمارات لأغراض تتعلق بالأعمال أو لأغراض شخصية.
ويمكن استخدام خدمة واي فاي الإمارات وخدمة واي فاي الإمارات الممتازة باستخدام خط محلي إماراتي وأي جهاز يدعم تقنية واي فاي.المزيد من أخبار الإمارات
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