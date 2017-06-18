أربعة من معلمي الإمارات يشاركون بمعسكر للفضاء في آلاباما الأمريكية

أكدت براندا كارر، نائب مدير المركز الأمريكي للفضاء والصواريخ، أن اتجاه الإمارات لإرسال مسبار الأمل إلى المريخ، ووصوله إلى الكوكب الأحمر بحلول عام 2021، يعد مشروعاً رائداً يعكس طموحات جميع العلماء على مستوى العالم.

جاء ذلك على هامش انطلاق فعاليات معسكر الفضاء بولاية ألاباما الأمريكية لمعلمي المدارس الثانوية، الذي الذي يضم 200 معلم من 33 دولة، بينهم 4 معلمين من مدارس الإمارات.

وأوضحت براندا كارر، وفق صحيفة الخليج، أن مشروع مسبار الأمل هو جهد يمكن أن يتكامل مع الجهود المبذولة من عدد من دول العالم، لاستكشاف المريخ الذي بات واحداً من اهتمامات العلماء، بعد تجاوز مرحلة الوصول إلى القمر، والدوران حول الأرض، وأن الإمارات ضمن 9 دول في العالم فقط، لها برامج فضائية لاستكشاف الكوكب الأحمر.