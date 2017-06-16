(أريبيان بزنس/ وكالات) - كررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تحذيرها من المساس بالحياة الخاصة عبر استخدام كاميرا الهواتف النقالة.





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وقالت "الهيئة" عبر حسابها على موقع تويتر أمس الخميس "يعد المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا جريمة معلوماتية يعرض مرتكبها للسجن والغرامة".

وأوضحت أن عقوبة المساس بالحياة الخاصة عبر استخدام كاميرا الهواتف النقالة تتضمن السجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال (حوالي 134 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأضافت أن الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية يتم عبر مراكز الشرطة أو الاتصال بالرقم (989) أو تطبيق "كلنا أمن" الإلكتروني إضافة لموقع "أبشر" أو عبر البريد الإلكتروني.

وتنتشر في السعودية مقاطع فيديو يتناقلها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر من خلاله بعض الحوادث أو حالات اعتداء أو أمور أخرى تشغل الرأي العام في المملكة وقد تدفع السلطات إلى متابعة تلك القضايا والقبض على المجرمين أو المخالفين الذي يظهرون في تلك الفيديوهات.