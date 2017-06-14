"إمكريديت" تطلق خدمة empay للدفع عن طريق الهاتف المتحرك

تعتزم "إمكريديت" - المختصة تقديم حلول مؤسساتية وائتمانية والمملوكة لـ "اقتصادية دبي" - إطلاق خدمة /empay/ للدفع عن طريق الهاتف المتحرك والتي تطورتها ضمن إطار مبادرات حكومة دبي الذكية لإحداث نقلة نوعية في تجربة العملاء وتمكينهم من إجراء معاملاتهم المالية وغير المالية بطريقة سريعة وذكية وآمنة.

وكشفت - خلال احتفالية في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بحضور علي إبراهيم نائب مدير عام اقتصادية دبي والعضو المنتدب لشركة "إمكريديت" ومنى القصاب الرئيس التنفيذي لشركة إمكريديت المحدودة وعلي موسى مدير قنوات الاتصال بالعملاء في نور بنك وعدد من المسؤولين الحكوميين ونخبة من ممثلي القطاع الخاص وممثلين من مؤسسات وشركات مالية وتقنية - عن شعار الخدمة الجديدة الذي يشكل صورة وجه مبتسم يعكس سعادة العملاء، حسب وكالة أنباء الإمارات.

ووقعت إمكريديت ونور بنك مذكرة تفاهم لاستخدام خدمات الدفع التي توفرها الخدمة الجديدة عن طريق الهاتف المتحرك التي سيتم إطلاقها قريبا.