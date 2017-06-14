"إمكريديت" تطلق خدمة empay للدفع عن طريق الهاتف المتحرك

تعتزم "إمكريديت" - المختصة تقديم حلول مؤسساتية وائتمانية والمملوكة لـ "اقتصادية دبي" - إطلاق خدمة /empay/ للدفع عن طريق الهاتف المتحرك والتي تطورتها ضمن إطار مبادرات حكومة دبي الذكية لإحداث نقلة نوعية في تجربة العملاء وتمكينهم من إجراء معاملاتهم المالية وغير المالية بطريقة سريعة وذكية وآمنة.
وكشفت - خلال احتفالية في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بحضور علي إبراهيم نائب مدير عام اقتصادية دبي والعضو المنتدب لشركة "إمكريديت" ومنى القصاب الرئيس التنفيذي لشركة إمكريديت المحدودة وعلي موسى مدير قنوات الاتصال بالعملاء في نور بنك وعدد من المسؤولين الحكوميين ونخبة من ممثلي القطاع الخاص وممثلين من مؤسسات وشركات مالية وتقنية - عن شعار الخدمة الجديدة الذي يشكل صورة وجه مبتسم يعكس سعادة العملاء، حسب وكالة أنباء الإمارات.
ووقعت إمكريديت ونور بنك مذكرة تفاهم لاستخدام خدمات الدفع التي توفرها الخدمة الجديدة عن طريق الهاتف المتحرك التي سيتم إطلاقها قريبا.
وقال علي إبراهيم إن خدمة /empay/ للدفع عن طريق الهاتف المتحرك تشكل علامة فارقة في المنطقة لخدمات الدفع عن طريق الهاتف المتحرك نسعى من خلالها إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بجعل دبي مدينة ذكية وأيضا مدينة سعيدة بنفس الوقت وهذا ما يعكسه شعار الخدمة.
وأضاف " سيتمكن مستخدمو هذا المنتج الذي تم تطويره بناء على الربط بين نمط حياة وعادات سكان دولة الإمارات العربية المتحدة من تجربة مستوى جديد من الاعتمادية والسهولة والسرعة في عصر خال من التعاملات النقدية التقليدية. ".
وأعرب حسين القمزي العضو المنتدب لنور بنك عن سعادته "يسعدنا ويشرفنا أن نكبالشراكة مع " إمكريديت " في تقديم خدمة empay للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة .. موضحا أن الخدمة عبارة عن نظام دفع عن طريق الهاتف المتحرك متطور وسلس وسهل الاستخدام والأهم في ذلك أنه نظام آمن.
ومن جانبها أعربت منى القصاب عن سعادتها بتوقيع الاتفاقية مع نور بنك وثقتها في أنها ستسهل لقاطني الإمارات العربية المتحدة إجراء معاملاتهم المالية وغير المالية بطريقة ذكية تجمع عدة مقدمي خدمات تحت منصة واحدة.المزيد من أخبار الإمارات
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