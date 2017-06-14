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تكنولوجيا

هل هو أفضل استخدام للشحن اللاسلكي؟ ماوس كمبيوتر من لوجيتك

أريبيان بزنس
الأربعاء، 14 يونيو 2017
هل هو أفضل استخدام للشحن اللاسلكي؟ ماوس كمبيوتر من لوجيتك

يبدو أن شركة لوجيتك توصلت لأفضل استخدام لتقنية الشحن اللاسلكي مع ماوس جديدة تشحن ذاتها خلال استخدامها فوق وسادة الماوس -واسمها -G903- لقاء 100 دولار. وتتضمن المجموعة قاعدة شحن لاسلكي ووسادة بوجهين الأول قاسي والثاني لدن للتبديل بينهما ووحدة طاقة باسم باور كور.

أما الجانب المزعج فهو أن الشركة لم تستخدم تقنية معياري كي تسمح بشحن أجهزة مختلفة قابلة للشحن اللاسلكي بمعيار تشي، إذ تتوفر في الأسواق حاليا منتجات الشحن اللاسلكي بعدة معايير مثل معيار تشي Qi  wireless phone charger ، لكن شركة لوجيتك ابتدعت تقنية خاصة بها لا تتوافق مع غيرها، وهي تستند لتقنية تقنية المغناطيسي التي تحول أسطح محددة محطات شحن من خلال هوائي بين جهاز الشحن الذي يولد الكهرباء ويمررها في نابض يؤدي اهتزازه لجعل النابض المقابل يولد الكهرباء.

 

 

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