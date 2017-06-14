ياهو تصبح أوث و23 مليون دولار لـ ماريسا ماير مع استقالتها

كتبت أمس نهاية إحدى الشركات التي تعد من أوائل رواد الإنترنت من شركات الإنترنت الأمريكية، وذلك مع إعلان شركة فيرايزون الانتهاء من صفقة استحواذها على شركة ياهو لتنجزها تمام بعد وصولها لمرحلتها النهائية وتدمجها في شركة أوث Aoth.com ، كما أعلنت فيرزون عن استقالة مديرتها التنفيذية ماريسا ماير بحصولها على 23 مليون دولار بحسب موقع تيك كرانش (تملكه شركة فيريزون أيضا).

وتنتهي بذلك رحلة ياهوو كواحدة من أقدم وأهم شركة إنترنت رسخت تقنية البحث على الإنترنت في بداياتها، حيث وصلت في أوج نجاحها إلى قيمة سوقية تزيد عن 100 مليار دولار، فيما بيعت اليوم تباع بأقل من 5 مليار دولار، و تحديداً 4.48 مليار دولار.