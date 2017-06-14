ياهو تصبح أوث و23 مليون دولار لـ ماريسا ماير مع استقالتها

كتبت أمس نهاية إحدى الشركات التي تعد من أوائل رواد الإنترنت من شركات الإنترنت الأمريكية، وذلك مع إعلان شركة فيرايزون الانتهاء من صفقة استحواذها على شركة ياهو لتنجزها تمام بعد وصولها لمرحلتها النهائية وتدمجها في شركة أوث Aoth.com ، كما أعلنت فيرزون عن استقالة مديرتها التنفيذية ماريسا ماير بحصولها على 23 مليون دولار بحسب موقع تيك كرانش (تملكه شركة فيريزون أيضا).
وتنتهي بذلك رحلة ياهوو كواحدة من أقدم وأهم شركة إنترنت رسخت تقنية البحث على الإنترنت في بداياتها، حيث وصلت في أوج نجاحها إلى قيمة سوقية تزيد عن 100 مليار دولار، فيما بيعت اليوم تباع بأقل من 5 مليار دولار، و تحديداً 4.48 مليار دولار.
وسوف يتم دمج الأصول التي تشمل "ياهو فاينانس" مع العلامات التجارية الخاصة بشركة "إيه أو إل" مثل "هافينغتون بوست" تحت شركة تابعة جديدة تضم أكثر من 50 علامة تجارية في مجال الإعلام والتكنولوجيا تسمى "Oath"، من المقرر أن يتولى رئاستها "تيم أرمسترونج" الرئيس التنفيذي السابق لـ"إيه أو إل".
وقالت "فيريزون" في بيان صدر الثلاثاء: نظراً للتغيرات الجذرية التي طالت طبيعة دور "ماريسا ماير" في "ياهو" بعد إغلاق الصفقة، اختارت "ماير" الاستقالة من "ياهو"، وتتمنى "فيريزون" لها الأفضل في مسيرتها المهنية المستقبلية.
ومن المتوقع أن تحصل "ماير" الرئيسة التنفيذية لـ"ياهو" منذ عام 2012 على تعويضات تقترب من 23 مليون دولار، وذلك بحسب ما أظهرته الملفات التي تم إيداعها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.المزيد من أخبار الولايات الأميريكية
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