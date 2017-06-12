قالت شركتان متخصصتان في أمن الإنترنت إنهما كشفتا عن برنامج خبيث معقد قادر على قطع الكهرباء من خلال إصدار أوامر لأجهزة الكمبيوتر بإغلاق محولات الطاقة الكهربائية.

ووفق وكالة رويترز للأنباء، تقول شركتي إي.إس.إي.تي السلوفاكية لأمن البرامج ودراجوس إنك الأمريكية إن تحليل البرنامج الخبيث الذي يعرف باسم (كراش أوفرايد) أو (إندستروير) تشير إلى أنه استخدم على الأرجح في هجوم إلكتروني في ديسمبر كانون الأول 2016 تسبب في انقطاع الكهرباء في أوكرانيا.

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وقد يغذي هذا الكشف مخاوف من نقاط ضعف إلكترونية في شبكات الطاقة تنامت عقب هجوم أوكرانيا في ديسمبر كانون الأول 2016 وهجوم مشابه قبله بعام.

واتهمت السلطات الأوكرانية من قبل روسيا بشن الهجومين على شبكة الكهرباء لكن موسكو نفت مسؤوليتها عنهما.

وقال روبرت إم. لي مؤسس شركة دراجون إن البرنامج الخبيث قادر على التسبب في انقطاعات للكهرباء تصل إلى بضعة أيام في أجزاء من الشبكات على مستوى البلاد ولكنه ليس قويا بما يكفي لتعطيل شبكة الكهرباء في دولة بأكملها.

وقال لي في مقابلة إن شركته حذرت سلطات حكومية وشركات طاقة من التهديد ونصحتها بخطوات لحماية أنفسها.

واطلعت رويترز على تقرير ستنشره شركة إي.إس.إي.تي يوم الاثنين يحلل البرنامج الخبيث فنيا وقال إن الشركة تعتقد أن ذاك البرنامج الخبيث هو الذي استخدم في هجوم 2016 في أوكرانيا مرجعة ذلك إلى تزامن تاريخ تفعيله مع تاريخ وقوع انقطاع الكهرباء هناك.