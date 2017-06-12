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تكنولوجيا

كاسبرسكي تقاضي مايكروسوفت بتهمة الاحتكار

أريبيان بزنس
الاثنين، 12 يونيو 2017
كاسبرسكي تقاضي مايكروسوفت بتهمة الاحتكار

تقدمت شركة كاسبرسكي بدعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد شركة مايكروسوفت الأمريكية في الإتحاد الأوروبي تتهم فيها الشركة بإساءة استغلال هيمنتها في أنظمة التشغيل ويندوز لإجبار المستخدمين على استعمال برنامجها Windows Defender لمكافحة الفيروسات لدى انتقالهم لنظام ويندوز 10، حيث تقوم بتعطيل البرامج المنافسة. ويقول يوجين كاسبرسكي على مدونة الشركة، إن مايكروسوفت تتبع أساليب ملتوية لحرمان المستخدمين من اختيار برامج حماية قوية لصالح برنامجها الرديء، ويوضح يوجين تلك الأساليب التي تتراوح بين تعطيل البرامج المنافسة بحجة عدم التوافق أو تبليغات حول نفاذ صلاحية البرنامج.

 

وكانت قد اشتكت كاسبرسكي أمام جهاز مكافحة الاحتكار الروسي، لكن توجيه الدعوى القضائية إلى المفوضية الأوربية ومكتب منع الاحتكار في ألمانيا يعني إعطاء القضية زخم أقوى لاهتمام الأوربيين أكثر في قضايا الاحتكار خاصة مع مايكروسوفت.  وقال  الشريك المؤسس لكاسبرسكي أن مايكروسوفت تستخدم الحصة السوقية الكبيرة لنظام ويندوز لترويج برنامجها للحماية Windows Defender. وأضاف أنه عند الترقية إلى ويندوز 10 فإن مايكروسوفت تزيل برنامج كاسبرسكي ضمن إعدادات الحماية وتفعّل بدلاً عنه برنامج الشركة المدمج مع نظام التشغيل. 

 

عملت مايكروسوفت خلال السنوات الماضية على تطوير برنامج Windows Defender وزيادة إمكانياته في الحماية الأساسية وأصبحت تفعله  تلقائيا في نظام التشغيل. 

 

من جانبها قالت مايكروسوفت أن هدفها يتمثل في حماية مستخدمي نظام ويندوز وأن مزايا الحماية فيه تتوافق مع قوانين المنافسة وستتجاوب الشركة مع استجوابات القضاء وحتى عرضت على كاسبرسكي الاجتماع والتفاوض حول الشكوى.  لكن لم يحدث أي اجتماع ولقاء يضم مسؤولين من مايكروسوفت وكاسبرسكي لذا توجهت الأمور نحو الحلول القضائية. 

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