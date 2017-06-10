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تكنولوجيا

نوكيا تطرح هاتفها الأسطوري 3310 في السعودية

أريبيان بزنس
السبت، 10 يونيو 2017
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نوكيا تطرح هاتفها الأسطوري 3310 في السعودية

عاد هاتف نوكيا 3310 الأسطوري إلى الأسواق السعودية مجدداً بعد إعادة تصميمه حيث أعلنت شركة HMD Global -التي تقوم بتسويق هواتف نوكيا- أن الهاتف الأكثر انتظاراً يتوفر في متاجر التجزئة في السعودية، بسعر 199 ريالاً (53 دولاراً).

 

ووفقاً لبيان تناقلته وسائل إعلام سعودية، كانت نوكيا كشفت النقاب عن هاتف نوكيا 3310 الأكثر شعبية في العالم خلال مؤتمر الجوال العالمي الذي عقد بمدينة برشلونة الإسبانية في وقت سابق هذا العام.

 

ويجمع الهاتف بين البراعة الفائقة والتصميم المميز وميزات الترفيه الاستثنائية، وأحدث التقنيات المواكبة للعصر، بما يمكن المستخدم من استخدام الهاتف بطريقته الخاصة، كما أنه يوفر تجارب فريدة من نوعها تثري حياة المشترك.

 

ويتميز الهاتف بنحافته الجميلة الخلابة وخفة وزنه ومتانته التي لا مثيل لها، ويعتبر من خلال الميزات التقنية المتوفرة فيه الأكثر مبيعاً في معظم الأوقات، حيث يعكس التطور العصري والميزات التكنولوجية المتطورة، ويشتمل على خصائص فريدة متنوعة أبرزها وقت محادثة يمتد لمدة 22 ساعة.

 

ويوفر الهاتف تجارب نوعية للمستخدمين، وذلك من خلال ميزاته التي ينفرد بها، حيث يستطيع المستخدم وبدون أي مشاكل الحديث طيلة اليوم، والتقاط الصور والاستماع إلى الموسيقى، ناهيك عن الاستمتاع بلعبة الثعبان (اللعبة الأكثر شعبية)، بدون أن يتوقف الهاتف عن الشحن.

 

ويشتمل الهاتف الذي يحتوي على خاصية فترة استعداد تمتد لمدة شهر على كل الخيارات التي يحتاجها المستخدم، حيث صنع من مادة بولي كربونات، ويعتبر أكثر حيوية من أي وقت مضى بفضل اللون المتأصل في الإطار الخارجي.

 

ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان هي الأحمر الدافئ والأصفر وكلاهما يتميزان بدرجة لمعان، والأزرق الداكن والرمادي، وكلاهما يتميزان باللون المطفي.

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