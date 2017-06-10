نوكيا تطرح هاتفها الأسطوري 3310 في السعودية

عاد هاتف نوكيا 3310 الأسطوري إلى الأسواق السعودية مجدداً بعد إعادة تصميمه حيث أعلنت شركة HMD Global -التي تقوم بتسويق هواتف نوكيا- أن الهاتف الأكثر انتظاراً يتوفر في متاجر التجزئة في السعودية، بسعر 199 ريالاً (53 دولاراً).

ووفقاً لبيان تناقلته وسائل إعلام سعودية، كانت نوكيا كشفت النقاب عن هاتف نوكيا 3310 الأكثر شعبية في العالم خلال مؤتمر الجوال العالمي الذي عقد بمدينة برشلونة الإسبانية في وقت سابق هذا العام.