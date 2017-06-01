اليابان تطلق ميتشيبيكي، نظامها الخاص لتحديد المواقع لاستخدامه في المركبات ذاتية القيادة

أطلقت اليابان اليوم الخميس صاروخا ينقل قمرا اصطناعيا يحمل نسخة محلية الصنع من النظام الأمريكي لتحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس)، وستتعزز النسخة اليابانية التي ستحمل اسم ميتشيبيكي Michibiki system وتعني الإرشاد، من دقة معلومات المواقع التي تستخدمها الهواتف النقالة وأنظمة الملاحة في السيارات وأنشطة مثل الجرارات الزراعية ذاتية القيادة وفي تطوير معدات البناء الآلية.

وقريبا سيطلق 3 اقمار أخرى وسوف تتخذ منظومة من 4 من الأقمار الاصطناعية مواقعها في المدارات المخصصة لها سيدور واحد منها على الأقل فوق اليابان لثماني ساعات يوميا لتزيد من دقة معلومات تحديد الموقع، إذ يشوب النظام الأمريكي‭‭ ‬‬هامش خطأ يبلغ حوالي عشرة أمتار لكن هذا الهامش سيتقلص إلى عدة سنتيمترات فقط ما إن تجتمع بياناته مع نظيره الياباني.

وبحلول السنة المالية 2023 تعتزم الحكومة الانتهاء من إطلاق سبعة أقمار صناعية وتطبيق نظام ياباني صرف لتحديد المواقع دون الاعتماد على النظام الأمريكي على الإطلاق.