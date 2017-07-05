مصادرة خوادم شركة أوكرانية "ساعدت بالخطأ" في هجوم عالمي

صادرت الشرطة في أوكرانيا خوادم شركة لبرمجيات المحاسبة يُعتقد أنها ساعدت عن غير قصد في نشر برنامج خبيث هاجم العديد من الشركات العالمية الشهر الماضي، وفقا لبي بي سي.

ومن جهتها، نفت شركة إنتلكت سيرفيس أن يكون برنامجها قد ساعد في انتشار البرنامج الخبيث، ولكن خبراء أمنيين قالوا إن العدوى الأولية انتشرت عبر أشهر برنامج محاسبي في أوكرانيا والمعروف باسم "مي دوك".

وضرب الهجوم الإلكتروني - وهو بنسخة مختلفة من فيروس يحمل اسم "بيتيا" Petya - شركات حول العالم، بينها شركة الشحن مايرسك وعملاق التسويق "دبليو بي بي" WPP.