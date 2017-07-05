130 سيارة اختبارية ذاتية القيادة، من جنرال موتورز

أعلنت شركة جنرال موتورز عن انتهائها من تصنيع 130 سيارة اختبارية ذاتية القيادة من طراز شيفروليه "بولت إي ڤي" تم إنتاجها في مصنع الشركة ببلدة أوريون في ولاية ميشيغان الأمريكية.

ومن المقرر أن تنضم هذه الدفعة الجديدة، المجهزة بالجيل القادم من تقنيات السيارات ذاتية القيادة من جنرال موتورز، إلى أسطول الشركة الحالي الذي يضم أكثر من 50 سيارة ذاتية القيادة مجهزة بتقنية الجيل الحالي من الطراز نفسه والتي يجرى اختبارها حالياً على شوارع سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وسكوتسديل بولاية أريزونا، و مدينة ديترويت بولاية ميشيغان.

وبهذه المناسبة، قالت ماري بارا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز: "لا شك بأن تصنيع هذا العدد الكبير من السيارات ذاتية القيادة يعد إنجازاً مهماً يحسب لنا ويقربنا أكثر نحو تحقيق رؤيتنا المتمثلة بتحويل مفهوم القيادة الذاتية إلى واقع ملموس في عالم التنقل الشخصي.

ومن شأن توسيع أسطولنا الاختباري ضمن هذه الفئة أن يضمن مطابقة سياراتنا ذاتية القيادة لأفضل معايير الأمان والجودة المتوفرة في طرازاتنا الأخرى من السيارات".

وأصبحت جنرال موتورز أول شركة تقوم بتجميع سيارات اختبارية ذاتية القيادة في مصنعها المخصص للإنتاج التجاري عندما بدأت بتصنيع الجيل القادم من طراز شيفروليه "بولت إي ڤي" الذاتي القيادة بمصنع أوريون في يناير من العام الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن طراز شيفروليه "بولت إي ڤي" الذاتي القيادة مجهز بأحدث التقنيات والميزات والخصائص المتوفرة لدى جنرال موتورز، مثل نظام الاستشعار الضوئي لتحديد المدى "LiDAR"، والكاميرات، وأجهزة الاستشعار وغيرها من التقنيات والحلول المصممة لتسريع وتيرة تطوير جيل آمنٍ وموثوق من السيارات ذاتية القيادة بالكامل.

من جانبه، قال كايل فوجت، المدير التنفيذي لشركة كروز للأتمتة التابعة لجنرال موتورز: "من الضروري إنتاج سيارات ذاتية القيادة بأعداد كبيرة لكي نتمكن من تحقيق الغرض المنشود منها. ونسعى من خلال تطوير الجيل القادم من منصات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو وتصنيع سيارات هذه الفئة في مصنع جنرال موتورز في ميشيغان، إلى التأكد من أن سياراتنا الذاتية القيادة تتمتع بأعلى مستويات الأمان والتناغم التي تجعلها أكثر موثوقية وجهوزية للاستخدام على أصعب الطرق داخل المدن".

ودأب فريق هندسي من شركتي جنرال موتورز وكروز للأتمتة على اختبار سيارات شيفروليه "بولت إي ڤي" ذاتية القيادة على الطرق العامة في مدينتي سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وسكوتسديل بولاية أريزونا منذ يونيو 2016، بينما بدأوا باختبارها في مدينة وارن بولاية ميشيغان منذ يناير 2017.

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