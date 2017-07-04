شركة صينية تفرض حدودًا قصوى لساعات استخدام ألعابها الإلكترونية

أعلنت أحد أكبر شركات صناعة ألعاب الإنترنت في الصين، عن فرض حدود قصوى لساعات استخدام الأطفال ألعابها الشهيرة على الإنترنت بناء على عمر المستخدم.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، اليوم الثلاثاء وفق صحيفة الأناضول، أن شركة "تينسنت" الصينية لصناعة الألعاب كشفت أن هذا الإجراء، يهدف إلى "تبديد مخاوف الآباء".

وقالت الشركة إنه اعتبارا من أمس الإثنين، يُسمح للاعب أقل من 12 عاما بالدخول إلى موقع اللعبة لمدة ساعة واحدة فقط يوميا، أما الأطفال الأكبر من 12 عاما، فيُسمح لهم بساعتين.