"ويتيكس" ابتكارات قطاعات الطاقة والمياه والبيئة

يقام معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وللعام الرابع على التوالي تنظم الهيئة معرض "ويتيكس" تحت مظلة "الأسبوع الأخضر" الذي يتضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات المجتمعية المتعلقة بالبيئة والتي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والتعريف بأهم مقومات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
ووفق وكالة أنباء الإمارات، تشكل الدورة التاسعة عشرة من معرض "ويتيكس" والدورة الثانية من معرض دبي للطاقة الشمسية التي تتزامن معها فرصة للاطلاع على أحدث الحلول المبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة ويشمل ذلك العديد من التقنيات والحلول الذكية التي تطرح لأول مرة وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمياه وحلول الاستدامة وترشيد الاستهلاك.
وسيشكل المعرضان منصة متكاملة للشركات والمؤسسات العاملة في هذه القطاعات المهمة للترويج بمنتجاتها وخدماتها وتقنياتها المبتكرة والالتقاء بأصحاب القرار والمستثمرين والمشترين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم لعقد الصفقات وبناء الشراكات والاطلاع على أحدث التقنيات في هذه القطاعات الحيوية إضافة إلى التعرف على احتياجات السوق وأبرز المشاريع الحالية والمستقبلية وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة الشمسية في المنطقة.
وأجمع المشاركون على أن "ويتيكس" و"معرض دبي للطاقة الشمسية" شكلا منصة مثالية لعرض ومناقشة أهم المواضيع وأحدث المستجدات في مجالات عدة أهمها المياه والطاقة والإدارة البيئية والتنمية المستدامة وتقنيات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة حيث نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي على مدى ثلاثة أيام العديد من ورش العمل والندوات التخصصية التي شهدت اقبالا كبيرا من الزوار والعارضين والمختصين.
وأشارت هيئة كهرباء ومياه دبي بأن دورة هذا العام من معرض "ويتيكس" شملت دعوة قطاعات فرعية أوسع من المصنعين ومزودي الخدمات والشركات التقنية بما يضمن زيادة كبيرة في نوعية المنتجات والتقنيات المعروضة للوصول إلى شريحة أوسع من الزوار التجاريين.
ويستعرض معرض "ويتيكس" 2017 أحدث تقنيات ومعدات قطاعات الطاقة بما في ذلك التوربينات والضواغط والمحركات ومولدات الكهرباء والطاقة ومعدات تنظيف وتنقية الهواء والبطاريات وكابلات الجهد العالي وتقنيات تصنيع الأسلاك ومعدات وأجهزة قياس المعايرة وأنظمة الحماية إضافة إلى مكائن الطرد المركزي ومعدات وأنظمة الاتصالات وأنظمة التحكم الصناعية والسكنية وضبط الأمان ومعدات التبريد والتدفئة ومحركات الديزل ومعدات وأنظمة مكافحة الحرائق ومعدات السلامة ومحولات الطاقة وحلول مراقبة الأنظمة الإلكترونية ومعدات التآكل إضافة إلى الأجهزة الكهربائية التي تتميز بكفاءة استهلاك الطاقة.
ومع تسارع وتيرة النمو في قطاع الطاقة الشمسية في المنطقة ونجاح النسخة الأولى من "معرض دبي للطاقة الشمسية" تنظم الهيئة هذا العام النسخة الثانية من المعرض الذي سيمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 14,000 متر مربع ويستقطب كبرى الشركات والمؤسسات في قطاع الطاقة الشمسية من مختلف أنحاء العالم وسيشكل المعرض منصة مهمة للقطاعين الحكومي والخاص لعقد الصفقات وبناء الشراكات والاطلاع على أحدث التقنيات في قطاع الطاقة الشمسية والمشاريع الحالية والمستقبلية في المنطقة والتعرف إلى احتياجات السوق وفرص المشاركة في أبرز مشاريع وبرامج الطاقة الشمسية في ظل سعي حكومة دولة الإمارات المنطقة بشكل عام لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة حيث سيشكل المعرض المنصة التجارية الأبرز إقليميا لمنتجات وحلول وتقنيات إنتاج وتخزين الطاقة الشمسية.
وتضم دورة هذا العام من "ويتيكس" مساحات كبيرة تجمع أبرز العاملين في هذا القطاع وتضم أفضل ما توصلت إليه هذه الصناعة من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد تعرض جميع ما يتعلق بهذا القطاع من محطات معالجة المياه وتحليتها والأنابيب بأنواعها ومبردات وسخانات وحافظات المياه وغيرها من المنتجات والحلول ذات الصلة إضافة إلى المضخات والصمامات وأحدث أنظمة الري ومعدات الزراعة والبستنة ومعدات سحب المياه والبرامج الخاصة بالمياه ومعداتها.
وفي جانب ترشيد استهلاك المياه سيسلط المعرض الضوء على منتجات كشف ومعالجة تسرب المياه والخزانات المبطنة ومعدات كشف التسرب ومختلف المواد المستخدمة في قطاع المياه ونقل المياه.المزيد من أخبار الإمارات
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