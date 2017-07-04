"ويتيكس" ابتكارات قطاعات الطاقة والمياه والبيئة

يقام معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وللعام الرابع على التوالي تنظم الهيئة معرض "ويتيكس" تحت مظلة "الأسبوع الأخضر" الذي يتضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات المجتمعية المتعلقة بالبيئة والتي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والتعريف بأهم مقومات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تشكل الدورة التاسعة عشرة من معرض "ويتيكس" والدورة الثانية من معرض دبي للطاقة الشمسية التي تتزامن معها فرصة للاطلاع على أحدث الحلول المبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة ويشمل ذلك العديد من التقنيات والحلول الذكية التي تطرح لأول مرة وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمياه وحلول الاستدامة وترشيد الاستهلاك.