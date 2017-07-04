Arabian business
تكنولوجيا

إيرادات "صناعات" 13.4 مليار درهم

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 4 يوليو 2017
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إيرادات "صناعات" 13.4 مليار درهم

أعلنت "صناعات"، اليوم عن النتائج المالية للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
وتمكنت الشركات التابعة للمجموعة من تحقيق أداء مالي قوي في العام 2016 ما يعكس مرونة نموذج أعمالها. ووصل إجمالي إيرادات المجموعة خلال العام 2016 إلى 13.4 مليار درهم، ما يشكل انخفاضاً هامشياً مقارنة مع العام 2015 حين وصلت الإيرادات إلى 14 مليار درهم، وسجل صافي الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والمستهلكات انخفاضاً ضئيلاً ليصل إلى 1.8 مليار درهم. ويعكس أداء المجموعة فعالية استراتيجيتها المالية، وطبيعة تنوع محفظتها.
وتتبنى "صناعات" وهي إحدى أضخم الشركات القابضة في مجال الاستثمار الصناعي بدولة الإمارات، نهجاُ ذكياً قائماً على تعزيز الإيرادات وإعادة استثمار الأرباح في مشاريع جديدة تدعم خطط نموها المستقبلي. وخلال العام 2016، ضخت صناعات استثمارات جديدة بقيمة 1 مليار درهم في العديد من الأصول الصناعية، مما يعكس التزامها في مسيرة نمو إمارة أبوظبي. وبلغ إجمالي أصول المجموعة 27.4 مليار درهم في السنة المالية 2016، ما يشكل زيادة قدرها 601 مليون درهم عن العام السابق، وبمعدل نمو سنوي مركب 18% منذ تأسيس "صناعات" في العام 2004.
وفي تعليقه على أداء المجموعة، قال حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة "صناعات": "اعتمد نجاح الشركات الكبيرة، وصناعات واحدة منها، على ريادتها في تبني رؤية هادفة طويلة الأجل تتوافر فيها كافة المقومات لتمكينها من تحقيق النجاح خلال مختلف دورات السوق والتكيف مع تغيرات البيئة الاقتصادية. وواصلت "صناعات" خلال العام 2016 العمل على تعزيز مرونة نموذج أعمالها ومواصلة لعب دور حيوي في دفع عجلة تنويع اقتصاد أبوظبي وتحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030".
وأضاف النويس: "واصلنا تركيز جهودنا على تحقيق قيمة أفضل لمساهمينا من خلال اتباع استراتيجية مالية حكيمة والاستثمار بشكل انتقائي في مختلف مجالات القطاع الصناعي، الأمر الذي مكننا من تحقيق أداء مالي متوازن خلال السنة المالية 2016 بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع على المستوى العالمي. وبالنظر إلى المستقبل، سنواصل اتباع نهج مالي متحفظ للغاية، والبحث عن طرق جديدة لتعزيز التعاون بين مكونات محفظتنا الاستثمارية. واستناداً إلى الأسس المتينة التي أرستها لنموها المستقبلي، ستواصل "صناعات" المضي نحو تحقيق هدفها العام المتمثل في تطوير القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي".

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