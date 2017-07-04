السعودية تستعيد بياناتها المشفرة "دون دفع فدية مالية"

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والتواصل في مركز الأمن الالكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودي إن المركز "نجح في تحرير البيانات الالكترونية التي لجأ مهاجمون إلى تشفيرها منتصف مايو/أيار الماضي دون دفع فدى مالية للقراصنة".
ونقلت صحيفة "مكة" السعودية في تقرير مقتضب أمس الإثنين عن الدكتور عباد العباد إن هدف هجمات الفدية السابقة التي وقعت قبل نحو 50 يوماً هو "تشفير البيانات وتدميرها في حال عدم دفع الفدية.
وأضاف "العباد" أن مركز الأمن الالكتروني بالتعاون مع الجهات المتضررة اتبع مسارين لحل الإشكال وتحرير البيانات، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.
وفي مايو/أيار الماضي، ضرب فيروس الفدية (Ransomware) أو ما يعرف بـ "وانا كراي" (wannacry) نحو 200 ألف جهاز كمبيوتر في نحو 99 دولة منها السعودية التي لم تعلن أي جهة حكومية أو خاصة إصابتها بالفيروس الذي استهدف الكمبيوترات التي تعمل بنظام ويندوز، وتم وصف الفيروس حينها بـ "الفيروس الأكثر خطورة وأكثر شراسة".
وكانت تقارير محلية نقلت عن "العباد" في منتصف مايو/أيار الماضي قوله إن فيروس الفدية أصاب الكثير من الجهات داخل وخارج المملكة "خلال الفترة الماضية، إلا أنها دفعت الفدية من دون أن تفصح عن ذلك".
وفيروس الفدية معروف على مستوى العالم بهدفه المالي الربحي، وتمكن قوته وشراسته بأن المهاجم يقوم "بتشفير الملفات ولا يستطيع صاحب الملفات أن يحصل عليها مرة أخرى إلا بعد فتح التشفير مرة أخرى، بحصول المهاجم مع مبالغ مالية".
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