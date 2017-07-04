السعودية تستعيد بياناتها المشفرة "دون دفع فدية مالية"

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والتواصل في مركز الأمن الالكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودي إن المركز "نجح في تحرير البيانات الالكترونية التي لجأ مهاجمون إلى تشفيرها منتصف مايو/أيار الماضي دون دفع فدى مالية للقراصنة".

ونقلت صحيفة "مكة" السعودية في تقرير مقتضب أمس الإثنين عن الدكتور عباد العباد إن هدف هجمات الفدية السابقة التي وقعت قبل نحو 50 يوماً هو "تشفير البيانات وتدميرها في حال عدم دفع الفدية.