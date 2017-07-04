إجراء المكالمات المرئية أصبح أكثر سهولة

أعلنت شركة بوليكوم، عن تحديثين كبيرين لعمليات إجراء المكالمات المرئية بالتعاون مع مايكروسوفت.

كان التحديث الأول من نصيب Polycom RealPresence Group Series، أول منصة اتصال فيديو مبنية على المعايير، يتم اعتمادها من ميكروسوفت سكايب فور بزنس ، أحد تطبيقات منصة أوفيس 365 على الإنترنت.

وسيحصل العملاء الآن على تجربة اجتماعات محسنة عند استخدام " سكايب فور بزنس " في بيئة أوفيس 365، وذلك بفضل منصة بوليكوم الحائزة على جوائز في مجال حلول مؤتمرات الصوت والفيديو، فمع حلول مثل كاميرا بوليكوم EagleEye Director II القادرة على تتبع المتحدث النشط في جميع أنحاء غرفة الاجتماعات، وجودة الصوت العالية ودعم الشاشة المزدوجة، سيشعر المشاركون في الاجتماع كما لو انهم في نفس الغرفة، وسيحصل العملاء الذين يستخدمون Polycom RealPresence Group Series على تجربة مماثلة لتجربة استخدام " سكايب فور بزنس" من حيث طريقة العمل وواجهة المستخدم.

وتوفر الشهادة على Polycom RealPresence Group Series المزيد من المرونة للمستخدمين والقدرة على اختيار تخصيص تجربة الاجتماعات على منصة أوفيس 365، وتنضم Polycom RealPresence Group Series إلى مجموعة من حلول بوليكوم المعتمدة للفيديو للعمل مع سكايب فور بزنس و أوفيس 365.

وأعلنت بوليكوم أيضاً عن توافر Polycom RealConnect الذي يعمل على منصة أوفيس 365، وبدء شحنه لأوروبا، وهي الخدمة التي تربط أجهزة سيسكو وبوليكوم والأجهزة الأخرى مع " سكايب فور بزنس " على الانترنت بسلاسة، من خلال دعوة المشاركين إلى الاجتماع عن طريق مايكروسوفت أوتلوك بكل بساطة، ويمكن للمستخدمين الاتصال عن طريق نقرة واحدة بسيطة من أي مكان باستخدام الأجهزة النقالة إلى غرف بوليكوم وسيسكو الغامرة، والحصول على نفس تجربة الاجتماع، ويمكن لمستخدمي أوفيس 365 مشاهدة شرائط عرض متعددة على الشاشة، بما في ذلك لقطات بانورامية واسعة من أولئك الذين ينضمون من غرف غامرة مخصصة، بالإضافة إلى أنه يمكن رؤية حتى 9 مواقع في الوقت نفسه.

وفي معرض تعليقه على التحديثات الجديدة، قال إريك ستيميل، مدير التكنولوجيا العقارية والتعاون في Pitney Bowes: "إن RealConnect المخصص لمنصة أوفيس 365، هو ما نحتاجه تحديداً، لما يتميز به من قدرة على بدء الاجتماع بسرعة بدلا من أن يقضي المستخدمين وقتاً طويلاً للإعداد ومحاولة إنشاء اتصال، بعدما أصبح في إمكانهم المشاركة من أي مكان وعن طريق أي منصة يرتاحون في العمل عليها، وهو ما سيجعلهم يركزون بصورة أفضل على الاجتماع نفسه، فرؤيتنا أن يصبح كل اجتماع هو اجتماع على سكايب فور بزنس".





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