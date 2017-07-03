مايكروسوفت ستسرح آلاف من موظفيها حول العالم

اشار موقع تيك كرانش استنادا إلى مصدر مطلع أن مايكروسوف ستقوم بتسريح الآلاف من موظفيها في مختلف أنحاء العالم وستتضمن عملية إعادة الهيكلة تكاملا يشمل وحدة زبائن الشركات الكبيرة وأحد الاقسام الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأنه سيتم الإعلان عن ذلك خلال الأسابيع القادمة.
وفيما امتنعت مايكروسوفت عن التعليق على هذه الأنباء، كانت بلومبرغ وسياتل تايمز قد أشارت إلى عمليات تسريح كبيرة ترتبط بإعادة هيكلة الشركة للتركيز على خدمات السحاب (أزيور) ضمن فرق مبيعات مايكروسوفت حول العالم، وكانت بلومبرغ قد ألمحت إلى ضخامة عمليات التسريح التي ستحصل.
عملية إعادة الهيكلة هذه هي نتيجة لتغيير شهدته الإدارة العليا في الشركة العام الماضي، حيث تولى المدراء التنفيذيين جدسون ألثوف وجان فيليب كورتوا مسؤولية أقسام مبيعات وتسويق شركة مايكروسوفت بعد خروج المدير التنفيذي ذو الخبرة الطويلة كيفن تيرنر الصيف الماضي، حيث وجه جدسون انتقاداً علنيا لأساليب المبيعات السابقة فضلا عن تركيزه على جعل Azure يتصدر المكانة المركزية في جهود المبيعات.
ويصادف هذا التحول في الشركة موعد نهاية السنة المالية لمايكروسوفت في يوليو وهو الشهر الذي اعتادت فيه الشركة على الإعلان عن عمليات تسريح فيها ، وسبق أن أعلنت في يوليو الماضي عن تسريح قرابة 2800 موظف .
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