مايكروسوفت ستسرح آلاف من موظفيها حول العالم

اشار موقع تيك كرانش استنادا إلى مصدر مطلع أن مايكروسوف ستقوم بتسريح الآلاف من موظفيها في مختلف أنحاء العالم وستتضمن عملية إعادة الهيكلة تكاملا يشمل وحدة زبائن الشركات الكبيرة وأحد الاقسام الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأنه سيتم الإعلان عن ذلك خلال الأسابيع القادمة.

وفيما امتنعت مايكروسوفت عن التعليق على هذه الأنباء، كانت بلومبرغ وسياتل تايمز قد أشارت إلى عمليات تسريح كبيرة ترتبط بإعادة هيكلة الشركة للتركيز على خدمات السحاب (أزيور) ضمن فرق مبيعات مايكروسوفت حول العالم، وكانت بلومبرغ قد ألمحت إلى ضخامة عمليات التسريح التي ستحصل.