استكشف تطبيق هاوس بارتي، حفلة افتراضية على الجوال!

إذا أردت لم شمل أصدقائك أو أهلك فما عليك إلا بنزيل تطبيق هاوس بارتي - Houseparty- الذي يؤمن لك وسيلة قوية لتنظيم حفل افتراضي أو لعقد لقاء جماعي افتراضي. ويتوفر التطبيق لهواتف أي فون (هنا) ولهواتف أندرويد (هنا).
يمنحك التطبيق القدرة على الدردشة الفورية بالفيديو مع رفاقك، وما عليك إلا افتتاح غرفة محادثة ليدخل إليها رفاقك فهم سيتلقون تبليغا بتواجدك في التطبيق مع مزايا توجيه دعوات لهم ولغيرهم.
ستبقى على تواصل مع أحبتك وأهلك وأصدقائك من خلال هذا التطبيق الذي يوفر لك معرفة الوقت المناسب للم الشمل افتراضيا.
يمكن لغرفة الدردشة أن تتسع لـ 8 أشخاص، ويمكنك افتتاح أكثر من غرفة وتغلق ما تريد منها للاحتفاظ بخصوصية الحوار في كل منها. المشكلة الوحيدة هي ضرورة توفر التطبيق لدى من تريد دعوته للانضمام إلى الحفلة الافتراضية. وفي حال أردت طريقة أفضل فما عليك إلا بموقع إنترنت
يعتمد الاتصالات الفورية مثل https://opentokrtc.com ، ووقتها يكفي ان ترسل رابط غرفة افتراضية لأصدقائك حتى يتسنى لك الحوار والدردشة معهم.
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