استكشف تطبيق هاوس بارتي، حفلة افتراضية على الجوال!

إذا أردت لم شمل أصدقائك أو أهلك فما عليك إلا بنزيل تطبيق هاوس بارتي - Houseparty- الذي يؤمن لك وسيلة قوية لتنظيم حفل افتراضي أو لعقد لقاء جماعي افتراضي. ويتوفر التطبيق لهواتف أي فون (هنا) ولهواتف أندرويد (هنا).

يمنحك التطبيق القدرة على الدردشة الفورية بالفيديو مع رفاقك، وما عليك إلا افتتاح غرفة محادثة ليدخل إليها رفاقك فهم سيتلقون تبليغا بتواجدك في التطبيق مع مزايا توجيه دعوات لهم ولغيرهم.