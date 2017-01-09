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تكنولوجيا

جانيت إيبس أول رائدة سوداء ترسلها "ناسا" إلى محطة الفضاء الدولية

أريبيان بزنس
الاثنين، 9 يناير 2017
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جانيت إيبس أول رائدة سوداء ترسلها "ناسا" إلى محطة الفضاء الدولية
جانيت إيبس أول رائدة من اصل افريقي ترسلها "ناسا" إلى محطة الفضاء الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أنها اختارت، وللمرة الأولى، رائدة فضاء سوداء، لتذهب في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض.

وتدعى رائدة الفضاء جانيت إيبس وتبلغ من العمر 46 عاما، وهي متخصصة في الفيزياء وسبق أن عملت في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

 

وستنضم جانيت إلى محطة الفضاء الدولية، التي يتناوب على الإقامة فيها رواد فضاء بشكل دائم، في العام 2018 إلى جانب الأمريكي آندرو فوستل، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية في بيان الأربعاء، وفق موقع فرانس 24.

 

ويبلغ مجموع رواد الفضاء السود الذين عملوا في وكالة "ناسا" 16، من بينهم خمس نساء، من أصل 321 رائد فضاء. وأحد هؤلاء الرواد السود هو تشارلز بولدن الذي يشغل اليوم منصب المدير العام للوكالة.

وكل هؤلاء الرواد السود شاركوا في مهمات على متن المكوكات الفضائية الأمريكية التي خرجت من الخدمة في العام 2011، لكن جانيت إيبس ستكون أول شخص أسود يقيم في محطة الفضاء الدولية.

 

وتتناوب على الإقامة في المحطة التي تدور في مدار الأرض فرق قوام الواحد منها ثلاثة رواد، ويقيم في المحطة فريقان بالتزامن، وتبلغ مد مهمة الفريق الواحد ستة أشهر.

 

وتلقت جانيت دروسا لتعلم اللغة الروسية بهدف حسن التواصل مع رواد وكالة الفضاء الروسية الذين يتواجدون باستمرار ضمن فرق رواد المحطة. وتحمل جانيت درجة دكتوراه في هندسة الطيران من جامعة ميريلاند.

ومنذ توقف مكوكات الفضاء الأمريكية عن العمل في العام 2011، تعتمد الولايات المتحدة على صواريخ "سويوز" الروسية لنقل روادها من المحطة الدولية وإليها بتكلفة 70 مليون دولار عن الرائد الواحد، وذلك إلى حين وضع الجيل الجديد من مركباتها في الخدمة عام 2018.

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