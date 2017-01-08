شاهد أول هاتف ذكي بجهاز تحليل جزيئي لكشف المنتجات الرديئة

كشف في معرض الالكترونيات الاستهلاكية عن الهاتف Changhong H2 الذي يعد أول هاتف ذكي بجهاز تحليل جزيئي سيباع أولا في الصين لقاء 435 دولار في شهر يونيو القادم.

ونقل موقع ماشابل إن الهاتف الجوال الذكي يضم جهاز التقاط مصغر فيه يمكنه من خلال كاميرا خاصة تحليل الأطعمة من فاكهة وخضاء لتحديد عمرها وتمييز الطازج منها عبر تطبيق فيه واسمه SCiO ، ثم توجيه الماسحة على المنتجات ليظهر لك عمرها وفي حال وجهت الهاتف على جسمك سيحتسب لك مؤشر كتلة الجسم (BMI) لديك، وتتم العملية في السحاب من خلال التطبيق.

وخلال تجربة محرر الموقع في المعرض، تمكن الهاتف من تأكيد سلامة حبة من عقار الفياغرا ليظهر أنها ليست مقلدة، حيث يعمل التطبيق لتحليل المكونات الكيميائية لأي منتج ويمكن استخدامها للمساعدة على تجنب أطعمة ضار كما هو الحال بالنسبة لمرضى السكري وأمراض القلب.