شركة الاتصالات السعودية: نجاح تجربة شبكة الجيل الخامس بسرعة 70 جيجاً بالثانية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية -أكبر شركة اتصالات في الخليج من حيث القيمة السوقية- عن نجاح التجارب الفنية المتقدمة على تقنية الجيل الخامس لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أمس السبت، أنها توصلت إلى مستويات عالية في سرعة شبكة الجيل الخامس حيث بلغت أكثر من 70 جيجا بت بالثانية، قائلة إن شبكة الجيل الخامس ستحدث نقلة نوعية في الخدمات والتطبيقات المستقبلية.
وأضافت أنها تهدف من هذه التجارب إلى تحقيق سجلات قياسية في تقنيات شبكة البيانات وجودة الخدمات المقدمة للعميل، حسب مقاييس ومعايير دولية جديدة.
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
الرّئاسة الإماراتيّة تنعي الشّيخ حمدان بن راشد آل نهيان | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
قطر تتصدر دول الشرق الأوسط في تقرير الإنترنت الأسرع في العالم | تكنولوجيا | أريبيان بزنس
وظائف شاغرة للمعلمين والمعلمات في قطر
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
قطر تتصدر دول الشرق الأوسط في تقرير الإنترنت الأسرع في العالم | تكنولوجيا | أريبيان بزنس
بالصور: مبنى زهرة اللوتس في الصين | أريبيان بزنس