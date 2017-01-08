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تكنولوجيا

شركة الاتصالات السعودية: نجاح تجربة شبكة الجيل الخامس بسرعة 70 جيجاً بالثانية

أريبيان بزنس
الأحد، 8 يناير 2017
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شركة الاتصالات السعودية: نجاح تجربة شبكة الجيل الخامس بسرعة 70 جيجاً بالثانية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية -أكبر شركة اتصالات في الخليج من حيث القيمة السوقية- عن نجاح التجارب الفنية المتقدمة على تقنية الجيل الخامس لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وأوضحت الشركة في بيان لها، أمس السبت، أنها توصلت إلى مستويات عالية في سرعة شبكة الجيل الخامس حيث بلغت أكثر من 70 جيجا بت بالثانية، قائلة إن شبكة الجيل الخامس ستحدث نقلة نوعية في الخدمات والتطبيقات المستقبلية.



وأضافت أنها تهدف من هذه التجارب إلى تحقيق سجلات قياسية في تقنيات شبكة البيانات وجودة الخدمات المقدمة للعميل، حسب مقاييس ومعايير دولية جديدة.

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