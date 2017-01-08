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تكنولوجيا

إطلاق - Nokia 6- أول هاتف نوكيا منذ 2014 بسعر 246 دولار

أريبيان بزنس
الأحد، 8 يناير 2017
إطلاق - Nokia 6- أول هاتف نوكيا منذ 2014 بسعر 246 دولار

أعلنت اليوم إتش إم دبي غلوبال - HMD - وهي الشركة الفنلندية المالكة لعلامة هواتف نوكيا عن نوكيا 6 وهو أول هاتف ذكي لها يستهدف السوق الصيني بسعر 246 دولار بحسب ما نقلته رويترز، ليكون أول هاتف ذكي يحمل اسم نوكيا منذ العام 2014 حين اشترت مايكروسوفت وحدة نوكيا.

يأتي الهاتف بشاشة قياسها 5.5 إنش،

 يعمل الهاتف بنظام أندرويد وتتولى تصنيعه شركة فوكسكون وسيباع في الصين حصريا من خلال الإنترنت عبر بوابة .JD.com

 

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