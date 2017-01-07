مذيع تلفزيوني يطلب من مساعد ذكي شراء ليتورط المشاهدين من مالكي الجهاز بنفس المشتريات

تسببت محطة تلفزيونية في مدينة سانتياغو الامريكية بموجة من الشكاوى ضدها هذا الأسبوع بعدما أثارت قصة طفلة قامت بالخطأ بطلبية مجموعة ألعاب من الدمى عبر جهاز إيكو الذي يستخدمه والديها، إذ قام المذيع في محطة CW-6 في نشرة صباحية بتناول قصة الطفلة مما جعل الصدى يؤثر على أجهزة ايكو لدى المشاهدين وإجراءها تلقائيا طلبات شراء دمية بيت العرائس لديهم دون معرفتهم بما يجري.

وكانت القناة قد عرضت مقطعا قالت فيه الطفلة :" هل يمكنك اللعب معي والحصول على دمية بيت العرائس" ووصلت بعد ذلك إلى باب منزل العائلة في التقرير الاولي، طلبية باسمهم وهي لعبة منزل الدمى تلاه حلوى. وتسبب هذه التقرير بحالات أصبحت فيها أجهزة إيكو تسعى لإجراء طلبية مماثلة في بيوت المشاهدين بعد أن قام المذيع بتكرار العبارة التي قالتها الطفلة وهي:" أحب تلك الطفلة، ألكسا اشتري لي بيت الدمى".

وتسبب ذلك بجعل أجهزة إيكو في مدينة سان دييغو تنطلق في جولة تسوق دون علم أو طلب أصحابها مما دفعهم لتقديم شكاوى للمحطة التلفزيونية.

والمعروف أن جهاز إيكو،يأتي بإعدادات تلقائية تسمح بالأوامر الصوتية لعمليات الشراء، وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مشكلة عبر التلفزيونات بالأجهزة التي تعمل بالأوامر الصوتية إذ تسبب إعلان تلفزيوني بجعل جهزة إكس بوكس تتوقف عن العمل لتشغيل لعبة تيتان فول سنة 2014.



يعد مساعد شخصي رقمي من أمازون أمس ويعمل بالأوامر الصوتية ليلبي كل الاستفسارات تقريبا بأسلوب أشبه ببرامج المساعد الشخصي سيري في أي فون وغيره.

يتعرف الجهاز على سماع الأسئلة صوتيًا بالإنكليزية، و الجهاز الجديد اسطواني الشكل، يضم سبعه مايكروفونات قادره علي التقاط الصوت من جميع الاتجاهات، ويمكن استخدامه كمنبه ليقوم بالرنين بعد طلب ذلك منه .

يماثل الجهاز الجديد “ايكو” Echo بشكل يُشبه تطبيقات المُساعده الصوتيه مثل “جوجل ناو” Google Now او “سيري” Siri علي اندرويد او ايفون، مع فارق انه وحدة مستقلة لا يلزمها سوى اتصال لاسلكي بالإنترنت ولا يزيد سعره عن 100دولار.