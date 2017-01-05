صورة مسربة توحي أن هاتف سامسونغ Galaxy S8 سيكون ذهبيا

تشير معلومات زعمت مواقع أنها مسربة مع صور الى أن سامسونغ ستكشف عن هاتفها الذكي غالاكسي اس 8 يوم 18 ابريل المقبل وذلك بحسب ما اكده موقع سام موبايل المقرب كثيرا من اخبار الشركه الكورية ـ حيث يتوقع ان تقوم الشركه بعقد مؤتمر صحفي خاص في مدينه نيويورك , ويتوقع ان تقوم الشركه كذلك بالكشف عن هاتفين مختلين من فئة غالاكسي S8 .
بالاضافه الى ذلك فقد قام موقع ” slashleaks ” بتسريب صوره يقال انها صوره حقيقة لهاتف Galaxy S8 و حيث تظهر الصوره الهاتف باللون الذهبي وبشاشة ضخمة وبدون اي ازرار امامية , وهذا ما يعني صحة التسريبات الاخيره التي اكدت بان سامسونغ ستعمل على اطلاق غالاكسي S8 بدون اي ازرار امامية .
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