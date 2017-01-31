شركة اتصالات ثالثة تدخل السوق الإماراتية

بعد النجاح اللافت الذي حققته بإطلاقها علامة دو التجارية في العام 2006، أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، الحاصلة على ترخيص كامل لتشغيل خدمات الاتصال في دولة الإمارات اليوم، عن علامتها التجارية الثانية "فيرجن موبايل"، فيما يعتبر خطوة استراتيجية مهمة في إطار تعزيز خدماتها وعروضها في مجال خدمات الاتصال.

وكونها تمتلك حقوق استخدام العلامة التجارية "فيرجن موبايل" في دولة الإمارات العربية المتحدة ستقوم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بإدارة خدمات "فيرجن موبايل" وتشغيلها بشكل كامل في الدولة، وذلك وفقاً لبنود وأحكام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة . ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع الرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى التي تبنتها الشركة لتصبح مزود خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة وشريك فعال في عملية التحول الرقمي التي تشهدها دولة الإمارات، وذلك لتلبية المتطلبات المتزايدة الناتجة عن التطور الهائل والحيوي في كافة قطاعات الدولة.

ونتيجة للتطوّر الذي يشهده العصر الحالي والمتجه نحو الرقمنة الإلكترونية، أسهم ظهور الاقتصاد القائم على خدمات الاتصال المتنقلة، والذي بدأ يشهد انتشاراً ملحوظاً على المستويين الإقليمي والعالمي، في تحفيز مشغلي خدمات الاتصال للإبتكار في علاماتهم التجارية واستراتيجياتهم الخاصة بالخدمات التي يقدمونها. كما أسهمت القنوات والوسائل الرقمية الجديدة والمتطورة إضافة إلى تنامي متطلبات العملاء في الحصول على كل ما هو جديد ومبتكر في عالم الاتصال في زيادة حاجة مشغلي خدمات الاتصال إلى التحلي بالمرونة وسرعة الاستجابة لتلك المتغيرات.

وتعليقاً على اطلاق العلامة التجارية الثانية، قال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة : "نحن نؤمن بأن التغيير والتحديث المستمر في نموذج الأعمال فيما يتعلق بمجال خدمات الاتصال والرقمنة، يمكنه بالفعل أن يسهم في تعزيز مستوى الابتكار والإبداع في دولة الإمارات. وكما نلحظ اليوم فقد شهد قطاع الاتصال العالمي تطوراً هائلاً خلال السنوات الأخيرة، ولم يعد مفهوم خدمات الاتصال في وقتنا الحالي يقتصر على تأمين وسائل التواصل مع الأخرين وإنما تعدى ذلك ليصبح بمثابة قوة محركة قادرة على إحداث تحول جذري في جميع مجالات الحياة مما سيسهم بدوره في تعزيز إطار اجتماعي واقتصادي سلس يرتكز في أساسه على الخدمات الذكية وحلول الاتصالات المتنقلة. يتمحور هدفنا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في العمل على تعزيز ريادة دولة الإمارات ومركزها الإقليمي والعالمي في مجال خدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات عبر اطلاق علامات تجارية مبتكرة من شأنها إدارة أجندة الاتصال بشكل عام وتوجيه دفة الاستشراف المستقبلي نحو آفاق جديدة."

وقال كريم بنكيران، المدير العام لفريق عمل فيرجن موبايل: "نحن سعداء للغاية بالإعلان عن العلامة التجارية الثانية الخاصة بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حيث نطمح إلى تأسيس علامة جديدة توفر تجربة متميزة تجسد المعنى الحقيقي لعصر الرقمنة الإلكترونية".

تحول معزز بعمليات رقمنة شاملة

تقود عملية رقمنة الخدمات جوهر التحول الشامل في مجال خدمات الاتصال، حيث تحرص شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة على تعزيز تجربة العملاء، إضافة إلى ابتكار قنوات ووسائل جديدة ومحسنة هدفها توفير قيمة مضافة للعملاء من الأفراد والمؤسسات عبر دولة الإمارات لتشمل آثارُها الإيجابية مختلف الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصال بما في ذلك عروض المنتجات والقيمة المضافة للعملاء وتجربة استخدام معززة.

وأضاف سلطان : "حرصنا دوماً في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة على تزويد العملاء برؤية مبتكرة تمكنهم من استحضار وعيش المستقبل بكافة أبعاده وتقنياته. ونهدف من خلال ذلك إلى ضمان مستوى عالٍ من التكاملية والجودة في المنتجات لتعزيز ثقة وسعادة العملاء بالخدمات التي نقدمها. عملنا بجد في السنوات الماضية وتحدينا أنفسنا لنتمكن من تقديم كافة أشكال الدعم لعملائنا أفراداً ومؤسسات، إضافة إلى دعمنا لمبادرات الحكومة في مختلف المجالات عبر علامتنا التجارية دو. ونتطلع من خلال علامتنا الجديدة إلى مواصلة التزامنا بتقديم إضافات ذات قيمة غير مسبوقة للعملاء وتعزيز مستويات الابتكار وخدمات الاتصال في دولة الإمارات".

التزام مستمر برقيّ ورفعة دولة الإمارات

ترتكز رؤية شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة حول المستقبل على اعتبار خدمات الاتصال بمثابة العمود الفقري الذي ترتكز عليه عملية التحول الرقمي والتكنولوجي في المجتمع فضلاً عن كونها أساس لا بد منه لتعزيز الترابط والتواصل المجتمعي بين الأفراد لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في عملية البناء والتطوير.

ويبرهن إعلان الشركة الجديد بإطلاقها علامتها التجارية الثانية التزامها بمواصلة نهج الاستثمار في مجال تطوير خدمات الاتصال والبنية التحتية ما سيسهم في تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد المحلي في الدولة، إضافة إلى تمكين شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة من ضمان حصول جميع العملاء على محفظة شاملة من خدمات الاتصال السلسة والمميزة .

واختتم سلطان "وبهذه الطريقة، نصبح قادرين على تقديم مساهمة شاملة في عملية البناء والتنمية المستدامة من خلال توفير وسائل رقمية معززة تستفيد منها مختلف الجهات وتسهم في رقي المجتمع المحلي وازدهاره. ومن خلال توسيع محفظة علاماتنا سنسهم بشكل أفضل في أجندة التحول الرقمي التي تبنتها دولة الإمارات".

لمزيد من المعلومات عن العلامة التجارية الثانية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (فيرجين موبايل)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.virginmobile.ae