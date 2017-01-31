اتحاد عذيب تبيع جزءاً من أبراجها لشركة الاتصالات السعودية

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات وشركة الاتصالات السعودية -التي تديرها الدولة- عن توقيع اتفاقية أمس الإثنين لبيع جزء من أبراج الاتصالات المملوكة لـ"عذيب" لصالح "الاتصالات السعودية" بـ 230 مليون ريال (61.4 مليون دولار) والتي تبلغ قيمتها الدفترية حوالي 44 مليون ريال (11.8 مليون دولار).

وأوضحت الشركتان في بيان لهما على موقع "تداول" أن سريان تنفيذ هذه الاتفاقية سيكون بعد حصول شركة عذيب للاتصالات على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وذكرت "عذيب" أنه سيتم تحديد الأثر المالي بعد مراجعتها من المراجع الخارجي للشركة وسيتم إثبات أثر عملية البيع في حسابات الشركة للفترة المنتهية في 31 مارس/آذار 2017.

وأوضحت أن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى زيادة الإيرادات الأخرى واستخدام محصلات البيع لسداد التزاماتها وتغطية احتياجاتها المرحلية والمستقبلية.

وأشارت إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة بهذه الاتفاقية، مبينة أنه سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن أي تطورات في هذا الشأن.

وقالت شركة الاتصالات السعودية إن تمويل تكلفة الشراء تم ذاتياً من مصادر الشركة، والأثر المالي الناتج عن هذه الصفقة ليس له أهمية جوهرية على نتائجها و لن يترتب عليها أي التزامات مالية أخرى.

وكانت تقارير ذكرت في يوليو/تموز 2016 أن شركة الاتصالات السعودية ناقشت مع شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) إمكانية دمج أبراج اتصالات الشركات الثلاثة في كيان واحد.

ويتزايد حرص الشركات المشغلة لخدمات الهاتف المحمول في السعودية على بيع الأبراج التي تراجعت ميزتها التنافسية بسبب جودة وتغطية الشبكات المشابهة على نطاق واسع لكن أياً من مثل تلك الصفقات لم يكتمل في منطقة الشرق الأوسط.

ويخدم السوق السعودي أربع شركات اتصالات هي شركة الاتصالات السعودية (STC)، وشركة اتحاد اتصالات (مويايلي) -ثاني أكبر مشغل للاتصالات في المملكة- وشركة زين السعودية -ثالث أكبر مشغل للاتصالات في السعودية-، واتحاد عذيب أصغر الجميع.