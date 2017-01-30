فايبر يرد على ترامب: المكالمات بين الدول السبع وأمريكا مجانية

بعد ردود الأفعال الغاضبة على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاصة بمنع دخول مواطني مجموعة من الدول العربية والإسلامية إلى الولايات المتحدة، تضامن تطبيق الدردشة الشهير "فايبر" مع المعارضين.
ووفقاً لصحيفة "المواطن" السعودية، أعلنت الشركة اليابانية المالكة لـ "فاير" أن المكالمات بين الدول المذكورة في قرار ترامب، وهي سوريا، والعراق، والسودان، واليمن، وليبيا، والصومال، وإيران، والولايات المتحدة أصبحت مجانية بالكامل، وذلك عبر خدمة Viber Out المدفوعة عادةً، حيث تتيح الاتصال إلى الأرقام المحمولة والأرضية.
وأثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف دخول جميع اللاجئين ومنع دخول مواطني سبع دول إسلامية تظاهرات عدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة كما لاقى إدانات واسعة من العالم.المزيد من أخبار سورية
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