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تكنولوجيا

إصلاح خلل أصاب شبكة اتصالات في الإمارات وعودة الشبكة للعمل

أريبيان بزنس
الجمعة، 27 يناير 2017
إصلاح خلل أصاب شبكة اتصالات في الإمارات وعودة الشبكة للعمل

اشتكى بعض المشتركين في الإمارات من تعذر الاتصال بالهواتف الجوالة صباح اليوم ويجري العمل لاستعادة الخدمة، وأفاد حساب اتصالات على تويتر صباح اليوم بأنه:"اشتكى بعض المشتركين في الإمارات من تعذر الاتصال بالهواتف الجوالة صباح اليوم ويجري العمل لاستعادة الخدمة وتعطلت خدمة المتحرك في بعض مناطق الدولة .. حتى عادت الخدمة في وقت وجيز للعمل الي طبيعتها."

وانتشر وسم #اتصالات على تويتر، ونشر بعد ذلك تحديث أفاد بأن "الفرق الهندسية قد أصلحت في زمن ٍ قياسي خللاً قد طرأ اليوم على أحد مقاسم الشركة ما أثر على بعض خدمات اتصالات ومنها خدمات الهاتف"

 

 

 

 

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