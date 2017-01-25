واتس آب وفيسبوك الأكثر استخداما بين منصات التواصل الاجتماعي في الإمارات

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن نتائج مسح ميداني حول استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي لدى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.

أظهرت النتائج أن واتس آب وفيسبوك هما الأكثر استخداما بنسبة 97 في المائة و89 في المائة يليهما يوتيوب بنسبة 73 في المائة أما أقل وسائل التواصل الاجتماعي استخداما فهي سناب شات ولنكد إن بنسبة 27 في المائة و16 في المائة بالرغم من أن لينكد إن هي الأكثر استخداما في الفئة العمرية من 22 إلى 34 عاما فيما كانت الفئة العمرية من 18 إلى21 عاما الأكثر استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أظهر التقرير تباينا في المنصات المفضلة بين المواطنين والمقيمين في الدولة وأوضح أن مواقع المنصات الاجتماعية المفضلة لدى المستخدمين الإماراتيين هي واتس أب بنسبة 96 في المائة يليها انستغرام بنسبة 78 في المائة ثم سناب تشات بنسبة 62 في المائة أما المقيمون فجاء واتس آب بنسبة 97 في المائة يليها فيسبوك بنسبة 93 في المائة ثم يوتيوب بنسبة 75 في المائة.

وأشار المسح إلى أهم أسباب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات من قبل المواطنين والمقيمين، حيث جاء أبرزها التواصل مع الأهل والأصدقاء بنسبة 88 في المائة واستخدامها كوسيلة للدردشة وإرسال الرسائل بنسبة 86 في المائة والمشاركة في الصور والتحديثات بنسبة 44 في المائة والتواصل مع الأشخاص والمؤسسات لأغراض العمل بنسبة 37 في المائة وقراءة مشاركات أو مدونات الآخرين بنسبة 36 في المائة و مطالعة الصور المنشورة من قبل أشخاص آخرين بنسبة 15 في المائة و الحصول على معلومات عن الفعاليات الاجتماعية و الحصول على معلومات حول أحداث وأخبار وطنية وعالمية بنسبة 14 في المائة و تلقي الأخبار من الجهات المحلية التي تقدم خدمات ومنتجات بنسبة 6 في المائة و التسوق عبر الانترنت وتصفح المدونات أو المساهمة في المناقشات حول المجتمع والثقافة والفنون والرياضة بنسبة 4 في المائة فقط.

أما بالنسبة لاهتمامات الفئات العمرية المختلفة في الدولة، أظهر التقرير أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما هم الأكثر اهتماما بمشاركة الصور والتحديثات والاطلاع على مشاركات الآخرين أو مقاطع الفيديو، بينما يستخدم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و54 عاما وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن الوظائف أو لأغراض العمل بشكل أكبر، أما والجيل الأكبر عمرا من 45 إلى 65 عاما فيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على التحديثات وآخر الأخبار في الدولة.

وأظهرت نتائج المسح أن الشخص الواحد في الإمارات يقضي معدل 3 ساعات يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي وأن الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما يقضون أكثر من 5 ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي وجاءوا أكثر من غيرهم من الفئات العمرية.

وكشف التقرير عن الأسباب التي تدفع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التوقف عن استخدامها وأظهر أن 26 في المائة من الأشخاص الذين شملهم المسح لا يتوقفون نهائيا عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأغلبهم ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما.. وتميل الإناث الى التوقف المؤقت عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال المناسبات العائلية ومع الأصدقاء، أما الذكور، فيكون التوقف المؤقت خلال العمل وعند ممارسة الرياضة.

وأظهر المسح أن لدى المواطنين ميلا أكبر إلى التوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال المناسبات العائلية وأن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و65 عاما لا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كثيرا أثناء تواجدهم مع الأصدقاء أو العائلة.

وحدد الاستبيان مساحة خصصها محور تواجد حكومة دولة الامارات في وسائل التواصل الحكومي و أظهر أن 80 في المائة من فئة 26 إلى 54 عاما يفضلون استخدام فيسبوك لمتابعة أخبار وتحديثات حكومة الإمارات تليها 33 في المائة من فئة 18 إلى 21 عاما والذين يفضلون انستغرام، أما تويتر فجاء بنسبة 29 في المائة في فئة 18 إلى 25 عاما.. و يفضل المواطنون تويتر بنسبة 51 في المائة تليها انستغرام بنسبة 47 في المائة ثم فسيبوك بنسبة 45 في المائة .

أما بالنسبة للمقيمين فقد أشار التقرير إلى أنهم يفضلون فيسبوك لمتابعة أخبار الحكومة بنسبة 90 في المائة تليها تويتر بنسبة 20 في المائة وانستغرام بنسبة 15 في المائة.

شمل المسح 5000 فرد من سكان الدولة مقسمة حسب التوزيع الديموغرافي السكاني ويأتي التوزيع النسبي للعينة المستهدفة 33.1 في المائة من ابوظبي و34.36 في المائة من دبي و19.32 في المائة من الشارقة و5 في المائة من عجمان و1 في المائة من أم القيوين و4.46 في المائة من رأس الخيمة و2.66 في المائة من إمارة الفجيرة .

واستهدف المسح الفئات العمرية من 18 إلى 65 سنة وبنسبة 65 في المائة من الذكور و35 في المائة من الإناث وبنسبة 12 في المائة من المواطنين إلى 88 في المائة من المقيمين.