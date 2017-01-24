خمسة فرق تتنافس لنيل جائزة غوغل للهبوط بمركبة فضائية على القمر

(رويترز) - قالت مؤسسة إكس برايز اليوم الثلاثاء إن خمسة فرق تأهلت للمشاركة في منافسة تدعمها جوجل قيمتها 30 مليون دولار لإنزال وإدارة مركبة فضائية آلية على سطح القمر.

وقالت المؤسسة التي تدير مسابقة جوجل لونار إكس برايز وثماني مسابقات تحفيزية أخرى في مجال التكنولوجيا إن أمام المتسابقين حتى 31 ديسمبر كانون الأول لإطلاق مركباتهم.

وفي السابق كان يتعين على المتسابقين أن يكملوا أنشطة على سطح القمر مثل تحريك مركباتهم لمسافة 500 متر وبث مقاطع فيديو فائقة الجودة بحلول نهاية العام.

ومنذ أن أعلنت المسابقة في 2007 كان الاهتمام كبيرا بجائزة جوجل لونار إكس برايز إذ شارك 33 فريقا في البداية للحصول على الجائزة التي كانت قيمتها 20 مليون دولار في البداية.

وتقدر قيمة المركز الثاني بخمسة ملايين دولار كما تقدم أموال إضافية لإنجاز مهام أخرى مثل زيارة موقع هبوط المركبة أبوللو أو العثور على مياه على سطح القمر.

وأنتجت شركة ألفابت المالكة لجوجل سلسلة وثائقية عن مسابقة لونار إكس برايز.

والفرق الخمسة هي سبيس أي.إل الإسرائيلي ومون إكسبريس ومقره فلوريدا وفريق دولي معروف باسم سينرجي مون وفريق تيم إيندوس الهندي وفريق هاكوتو الياباني.