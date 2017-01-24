Arabian business
تكنولوجيا

خمسة فرق تتنافس لنيل جائزة غوغل للهبوط بمركبة فضائية على القمر

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 24 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
خمسة فرق تتنافس لنيل جائزة غوغل للهبوط بمركبة فضائية على القمر

(رويترز) - قالت مؤسسة إكس برايز اليوم الثلاثاء إن خمسة فرق تأهلت للمشاركة في منافسة تدعمها جوجل قيمتها 30 مليون دولار لإنزال وإدارة مركبة فضائية آلية على سطح القمر.

 

وقالت المؤسسة التي تدير مسابقة جوجل لونار إكس برايز وثماني مسابقات تحفيزية أخرى في مجال التكنولوجيا إن أمام المتسابقين حتى 31 ديسمبر كانون الأول لإطلاق مركباتهم.

 

وفي السابق كان يتعين على المتسابقين أن يكملوا أنشطة على سطح القمر مثل تحريك مركباتهم لمسافة 500 متر وبث مقاطع فيديو فائقة الجودة بحلول نهاية العام.

 

ومنذ أن أعلنت المسابقة في 2007 كان الاهتمام كبيرا بجائزة جوجل لونار إكس برايز إذ شارك 33 فريقا في البداية للحصول على الجائزة التي كانت قيمتها 20 مليون دولار في البداية.

 

وتقدر قيمة المركز الثاني بخمسة ملايين دولار كما تقدم أموال إضافية لإنجاز مهام أخرى مثل زيارة موقع هبوط المركبة أبوللو أو العثور على مياه على سطح القمر.

 

وأنتجت شركة ألفابت المالكة لجوجل سلسلة وثائقية عن مسابقة لونار إكس برايز.

 

والفرق الخمسة هي سبيس أي.إل الإسرائيلي ومون إكسبريس ومقره فلوريدا وفريق دولي معروف باسم سينرجي مون وفريق تيم إيندوس الهندي وفريق هاكوتو الياباني.

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

المزيد عن هذا الخبر

القمر الصناعي "جايا" يضع خريطة لأكثر من ملياري نجم

بالفيديو: هل يمكنك مشاهدة القمر عن قرب بكاميرا؟

ناسا ستاعد شركات في تطوير مركبات تجارية للهبوط على القمر

الإمارات تساهم في بناء أول فندق على سطح القمر

تعليقات

المزيد في تكنولوجيا

تاليس تحصل على تكريم بأنها واحدة من بين 100 أكثر شركة ابتكاراً في العالم

غوغل تعلن عن باقة من التطبيقات الفورية التي لا تحتاج لتثبيت في الجوال

"كريم" توسع نطاق خدماتها لتشمل أكثر من 50 مدينة

شركة سبرنت الأمريكية تشتري ثلث خدمة تايدال لبث الموسيقى التي يملكها جاي زي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

أول دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

سنترال بارك بسيتي لاند مول حديقة الجمال والترفيه بدبي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »