غوغل تعلن عن باقة من التطبيقات الفورية التي لا تحتاج لتثبيت في الجوال

بعد أن أعلنت غوغل العام الماضي عن اختبار “التطبيقات الفورية” Instant Apps خلال مؤتمر Google I/O 2016، والتي تتيح استخدام التطبيقات أو الألعاب دون تنزيلها على الهاتف، ها هي تكشف اليوم عن باقة من هذه التطبيقات وهي بيرسكوب Periscope وفيكي Viki و وموقع التسوق Wish و أخبار موقع بزفيد BuzzFeed.
تعمل هذه كحال كل التطبيقات الفورية الأخرى، على تشغيل تطبيقات أندرويد على خوادم غوغل بدلا من إنهاك هاتفك الذكي بتثبيتها، وبالتالي لن تحتاج إلى عمليتي التنزيل والتثبيت لتتمكن من الاستفادة من وظائفها بشكل كامل.
وستمثل هذه التطبيقات حلا هائلا لضمان توافق عمل التطبيقات في أي هاتف جوال ذكي كما أنها تؤمن للمطورين تجربة موحدة للتحكم بسلوك التطبيق وليظهر المُحتوى بأفضل شكل مُمكن بغض النظر عن قياس ونوع الهاتف الجوال وليتلاشى الفرق بين تطبيقات الويب وتطبيقات الهواتف الذكية.
المزيد من أخبار الولايات الأميريكية
وزارة المالية السعودية تصرف مستحقات شركات المقاولات "خلال 4 أيام" | طاقة | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
بالصور : أكبر 10 مشاريع تحت الإنشاء في دبي 2016 | إنشاءات | أريبيان بزنس
التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً
بالصور: مبنى زهرة اللوتس في الصين | أريبيان بزنس
وزارة المالية السعودية تصرف مستحقات شركات المقاولات "خلال 4 أيام" | طاقة | أريبيان بزنس
10 حالات توقف صرف التعويض للموظف السعودي المتعطل عن العمل في "ساند" | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس