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تكنولوجيا

غوغل تعلن عن باقة من التطبيقات الفورية التي لا تحتاج لتثبيت في الجوال

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 24 يناير 2017
غوغل تعلن عن باقة من التطبيقات الفورية التي لا تحتاج لتثبيت في الجوال

بعد أن أعلنت غوغل العام الماضي عن اختبار “التطبيقات الفورية” Instant Apps  خلال مؤتمر Google I/O 2016، والتي تتيح استخدام التطبيقات أو الألعاب دون تنزيلها على الهاتف، ها هي تكشف اليوم عن باقة من هذه التطبيقات وهي بيرسكوب Periscope  وفيكي Viki و وموقع التسوق Wish و أخبار موقع بزفيد BuzzFeed.

 

تعمل  هذه كحال كل التطبيقات الفورية الأخرى، على تشغيل تطبيقات أندرويد على خوادم غوغل بدلا من إنهاك هاتفك الذكي بتثبيتها، وبالتالي لن تحتاج إلى عمليتي التنزيل والتثبيت لتتمكن من الاستفادة من وظائفها بشكل كامل.

وستمثل هذه التطبيقات حلا هائلا لضمان توافق عمل التطبيقات في أي هاتف جوال ذكي كما أنها تؤمن للمطورين تجربة موحدة للتحكم بسلوك التطبيق وليظهر المُحتوى بأفضل شكل مُمكن بغض النظر عن قياس ونوع الهاتف الجوال وليتلاشى الفرق بين تطبيقات الويب وتطبيقات الهواتف الذكية.

 

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