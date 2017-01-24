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تكنولوجيا

شركة سبرنت الأمريكية تشتري ثلث خدمة تايدال لبث الموسيقى التي يملكها جاي زي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 24 يناير 2017
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شركة سبرنت الأمريكية تشتري ثلث خدمة تايدال لبث الموسيقى التي يملكها جاي زي

(رويترز) - قالت شركة الاتصالات الأمريكية سبرنت اليوم الاثنين إنها ستشتري 33 في المئة من خدمة تايدال لبث الموسيقى على الانترنت التي يملكها مغني الراب جاي زي في مؤشر على تحركها لتقديم خدمات تتعلق بشكل أكبر بالمحتوى في سوق يتسم بالمنافسة الشديدة.

 

ووفقا لمصدر مطلع على الصفقة فقد دفعت سبرنت 200 مليون دولار لشراء الحصة وسيظل جاي زي وباقي ملاك الشركة وعددهم أكثر من 20 مساهمين بها.

 

وارتفع سعر سهم سبرنت 3.4 في المئة إلى 9.23 دولار خلال معاملات الظهيرة في بورصة نيويورك.

 

وبموجب الصفقة سيصبح المحتوى الحصري لتايدال متاحا لعملاء سبرنت وعددهم 45 مليونا. وسينضم الرئيس التنفيذي لسبرنت مارسيلو كلاوري إلى مجلس إدارة تايدال.

 

تأتي الصفقة فيما تحاول شركات الاتصالات الاستفادة من شعبية خدمات البث الموسيقي. وفي عام 2014 قالت شركة تي موبيل المنافسة إنها ستسمح لمستخدميها بالاستماع لخدمات بث مثل سبوتيفاي وباندورا دون الاستهلاك من باقات الانترنت الخاصة بهم. وفي العام الماضي قامت بتوسيع هذه القائمة لتشمل أمازون ميوزيك وإذاعة (إي.إس.بي.إن) ومواقع بث أخرى.

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