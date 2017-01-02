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تكنولوجيا

"اتصالات" الإمارات تطلق باقات "إي لايف" بسرعات اتصال فائقة حتى 1 جيجابت في الثانية

أريبيان بزنس
الاثنين، 2 يناير 2017
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"اتصالات" الإمارات تطلق باقات "إي لايف" بسرعات اتصال فائقة حتى 1 جيجابت في الثانية

أعلنت "اتصالات" الإمارات اليوم عن إطلاق باقتي "eLife Ultimate 1G" و"eLife Premium 500" لإثراء تجربة الترفيه المنزلي المقدمة عبر خدمة "eLife" الثلاثية التي تجمع التلفزيون والإنترنت والهاتف الثابت.

 

وتتيح باقة "eLife Ultimate 1G" للمشتركين الاستمتاع بسرعة تنزيل فائقة تبلغ 1 جيجابت في الثانية وهي أعلى سرعة إنترنت منزلي متاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين تبلغ سرعة التحميل لهذه الباقة 100 ميجابت في الثانية. كما تقدم باقة "eLife Premium 500" سرعة تنزيل وتحميل بواقع 500 و50 ميجابت في الثانية على الترتيب، مما يوفر تجربة إنترنت منزلي مثالية تتيح لكافة أفراد العائلة في وقت واحد الاستمتاع بتشغيل التطبيقات والألعاب التي تحتاج إلى سرعات عالية دون أي عقبات أو مشاكل.

 

 

وحسب صحيفة البيان، تقدم الباقتان الجديدتان مستويات عالية من القيمة، إذ تشتمل على محتوى تلفزيوني مميز يضم أشهر القنوات الترفيهية والرياضية العالمية، فضلاً عن أحدث أجهزة الاستقبال وأجهزة الراوتر والهواتف الثابتة اللاسلكية، كما تتضمن باقة "eLife Ultimate 1G" مكالمات صوتية بواقع 2000 دقيقة محلية إلى خطوط الهاتف المتحرك والثابت و2000 دقيقة دولية إلى أكثر من 160 دولة حول العالم. 

 

 

وتعليقاً على الباقتين الجديدتين، قال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات": "نحن في اتصالات ندرك تماماً ما يرضي ويسعد عملاءنا. وهذا ما دفعنا إلى توسيع محفظة خدمتنا الرائدة eLife لنوفر لهم تجربة تلفزيونية غنية المحتوى، وسرعات نطاق عريض فائقة، ومكالمات صوتية عالية الجودة. ويؤكد ذلك على جهودنا المستمرة في تمكين عملائنا من الاستفادة بالشكل الأمثل من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها شبكتنا للألياف الضوئية في الدولة لتلبية احتياجاتهم على أكمل وجه والارتقاء بتجربة الترفيه المنزلي إلى مستويات جديدة".

 

 

وتقدم باقة "eLife Ultimate 1G" للمشتركين تجربة تلفزيون ترفيهية متنوعة تشمل 200 قناة تلفزيونية، ومحتوى تلفزيوني مميز "Premium TV" يضم طيفاً من القنوات العالمية الشهيرة مثل (OSN Platinum Extra HD)، و(beIN Sports)، و(Extreme Sports)، وقنوات أبوظبي الرياضية.

 

 

وكجزء من خدمة "eLife" الثلاثية، سيواصل تلفزيون "eLife TV" تقديم ميّزاته الممتعة مثل خدمة الأفلام حسب الطلب "On Demand" والمعززة بأوسع مكتبة من الأفلام ومحتوى الفيديو في الدولة بما في ذلك منصة الترفيه العالمية "ستارز بلاي أرابيا"، بالإضافة إلى خدمة "eLife ON".

 

 

للاطلاع على الباقات الجديدة وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.etisalat.ae أو التفضل بزيارة أي من مراكز أعمال "اتصالات" المنتشرة عبر إمارات الدولة.

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